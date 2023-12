Vlaams Parlement moet Sihame El Kaouakibi schadevergoeding betalen van 1 symbolische euro

Het Vlaams Parlement moet Sihame El Kaouakibi een schadevergoeding van 1 euro betalen omdat ze drie maanden lang niet kon beschikken over een parlementaire medewerker. Dat heeft de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel maandag beslist. Eerder had de rechtbank, in kort geding, al geoordeeld dat El Kaouakibi wel degelijk recht had op een parlementaire medewerker.

Het Vlaams Parlement moet Sihame El Kaouakibi een schadevergoeding van 1 euro betalen omdat ze drie maanden lang niet kon beschikken over een parlementaire medewerker. Dat heeft de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel maandag beslist. Eerder had de rechtbank, in kort geding, al geoordeeld dat El Kaouakibi wel degelijk recht had op een parlementaire medewerker.

Het Antwerpse parket wil El Kaouakibi vervolgen voor onder meer subsidiefraude, omdat ze middelen die bestemd waren voor haar jongerenproject Let’s Go Urban zou hebben doorgesluisd naar enkele andere van haar vzw’s. Verschillende overheden hebben zich burgerlijke partij gesteld.

Het Vlaams Parlement hief in het kader van dat onderzoek de parlementaire onschendbaarheid van El Kaouakibi op.

El Kaouakibi, die als onafhankelijk parlementslid zetelt, was na het uitbarsten van het schandaal, begin 2021, in ziekteverlof gegaan maar kondigde eind 2022 aan dat ze voor 20 procent haar werk zou hervatten. Ze had daarvoor aan het Vlaams Parlement tot tweemaal toe gevraagd twee deeltijdse medewerkers te krijgen, maar het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement had die aanvraag geweigerd. El Kaouakibi was tegen de eerste weigering, die in november 2022 plaatsvond, naar de kortgedingrechter gestapt, en die gaf haar in maart 2023 gelijk.

De Vlaamse overheid moest een halftijdse, tijdelijke arbeidsovereenkomst aanbieden aan de twee medewerkers die het parlementslid had voorgedragen.

Bij de behandeling van de zaak ten gronde vroeg El Kaouakibi enkel nog een schadevergoeding voor de periode, tussen 1 januari 2023 en 11 april 2023, waarop ze niet had kunnen beschikken over een parlementair medewerker.

De rechtbank heeft nu geoordeeld dat het Vlaams Parlement inderdaad een fout had begaan, en dat El Kaouakibi daardoor nadeel had ondervonden. El Kaouakibi had een schadevergoeding van 3.400 euro gevraagd maar omdat ze dat bedrag volgens de rechtbank niet kan onderbouwen, heeft de rechtbank de vergoeding beperkt tot één symbolische euro.