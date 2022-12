Vlaams minister Peeters verdeelt 10.000 speekseltesten

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters gaat vanuit Vlaanderen zelf 10.000 speekseltesten voor politiecontroles verdelen. Die ‘Vlaamse’ testen komen bovenop de speekseltesten die vanuit het federale niveau zijn voorzien. De Open VLD-minister wil daarmee de strijd tegen drugs in het verkeer helpen opvoeren.

De cijfers zijn duidelijk. Drugs zijn een groeiend probleem in het verkeer. Het aantal verkeersongevallen dat gepaard gaat met druggebruik stijgt. Zo werd in 2020 bij 913 verkeersongevallen druggebruik vastgesteld. Acht procent van de Belgische bestuurders geeft toe minstens 1 keer per maand rond te rijden na het gebruik van drugs en in Vlaanderen werden de eerste 6 maanden van dit jaar 4.319 bestuurders betrapt op drugsgebruik bij controles.

Handhaving mag dan wel een federale bevoegdheid zijn, Vlaams minister Lydia Peeters wil vanuit Vlaanderen “haar steentje bijdragen” aan de strijd tegen rijden onder invloed van drugs. “Wie in een roes achter het stuur kruipt, is niet alleen een gevaar voor zichzelf maar ook voor anderen. Naast sensibilisering is ook handhaving een belangrijke schakel want drugs en rijden gaan nooit samen”, zegt de Open VLD-minister.