Vlaams Belang: ‘Wij zijn de partij van de GV, het Gezond Verstand en de Gewone Vlaming’

Het Vlaams Belang is het enige alternatief om uit de huidige impasse te komen. Dat hield Vlaams Belang-voorzitter de ruim 500 partijmandatarissen en -medewerkers voor op de nieuwjaarsreceptie in Londerzeel. ‘Wij zijn de partij van de GV, waarbij de GV staat voor Gezond Verstand tegenover de politieke spelletjes en voor de Gewone Vlaming tegenover die partijen vol BV’s en influencers die meer in tv-studio’s zitten dan in het parlement zoals Conner Rousseau’, klonk het.

Van Grieken aanvaardt niet langer dat zijn partij als ‘extremistisch’ wordt beschouwd. De echte extremisten zitten volgens hem in de Wetstraat: ‘De échte extremisten voeren een beleid tégen de wil van de bevolking De échte extremisten, wel die extremisten, gaan wij de rekening presenteren bij de volgende verkiezingen. En die verkiezingen kunnen niet snel genoeg komen!’

Hij haalde andermaal uit naar Vooruit en vooral naar de N-VA, die volgende legislatuur met de socialisten wil besturen. ‘Als je geen socialisten meer in de regering wil, op wie moet je dan stemmen? Als je op VLD, CD&V of Groen stemt, dan krijg je sowieso Vivaldi 2 mét de socialisten. En als je op N-VA wil stemmen, dan krijg je er ook de socialisten bij, want De Wever wil een historisch akkoord sluiten met de socialisten’, aldus Van Grieken.

‘Nog 500 dagen zijn we verwijderd van de verkiezingen. En die weg is nog lang en die weg gaat niet eenvoudig zijn. Ze gaan het ons niet cadeau geven. Ze gaan het ons moeilijk maken. Ze gaan alles uit de kast halen om ons te doen mislukken, maar ik geloof dat we kunnen slagen in onze missie’, hield hij zijn partijleden voor.