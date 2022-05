Verwarring rond gokreclameplan van Van Quickenborne: wordt het ‘herbesproken’?

‘Op verzoek van de MR zal het project rond de modaliteiten voor reclame voor kansspelen worden herwerkt.’ Dat tweette MR-vicepremier ad interim David Clarinval vrijdag na afloop van het kernkabinet. Elders in regeringskringen wordt die lezing van de feiten ontkracht. ‘Aan de principes wordt niet meer geraakt.’

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) heeft een Koninklijk Besluit klaar waarmee hij de gokreclame in België serieus aan banden wil leggen. Op tv en radio zal het niet meer mogen, net als op websites, sociale media, affiches en in kranten en tijdschriften. Ook sportsponsoring door gokbedrijven gaat op de schop, als het van Van Quickenborne afhangt. Tegen eind 2024 moeten alle gokmerken van de voetbaltruitjes verdwenen zijn.

De plannen van Van Quickenborne kunnen op de steun van de andere meerderheidspartijen rekenen, met uitzondering van de Franstalige liberale zusterpartij MR. Voorzitter Georges-Louis Bouchez liet meteen weten zich te verzetten tegen de maatregel, die ‘buitensporig’ zou zijn en ‘de sportsector in grote moeilijkheden gaat brengen’.

Het dossier werd vrijdag besproken in het kernkabinet, waar premier Alexander De Croo en de vicepremiers vergaderen. Volgens David Clarinval, die vicepremier is voor MR nu minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès afwezig is, is daar afgesproken dat het project wordt ‘herwerkt’, en dat ‘op verzoek van de MR’, tweette hij.

Op verzoek van @MR_officiel zal het project rond de modaliteiten voor reclame voor kansspelen worden herbesproken. Het is essentieel om verslaving beter te bestrijden. We zetten ons daarvoor in. Dat kan zonder culturele en sportprojecten te ondermijnen. — David Clarinval (@DavidClarinval) May 13, 2022

Even later paste hij dat aan naar “herbesproken”. Volgens de partij is het de bedoeling om de teksten eerst naar de Raad van State te sturen voor advies, om ze vervolgens in het najaar te wijzigen. Elders in regeringskringen wordt die lezing van de feiten ontkend.

Francs Borains

‘Dat klopt niet’, klinkt het op het kabinet van een andere vicepremier. De teksten worden ongewijzigd voor advies voorgelegd aan de Europese Commissie en de Raad van State, een standaardprocedure. Intussen wordt er verder gepraat, ‘maar aan de principes wordt niet meer geraakt’.

Volgens de woordvoerder van premier De Croo is er binnen de kern eensgezindheid dat er maatregelen moeten komen rond gokreclame en wordt er de komende periode over gesproken, maar worden de teksten nu eerst voorgelegd aan de Raad van State en de Europese Commissie.

De MR verzette zich eerder ook al tegen de plannen van de regering om het fiscaal gunstregime voor het voetbal aan te pakken. De Franstalige socialisten van PS verwijten Bouchez zijn rol als partijvoorzitter te verwarren met zijn functie als voorzitter van voetbalclub Francs Borains.