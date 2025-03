Vernieuwingsoperatie bij de PS? ‘De partij moet meer doen dan reageren op Bouchez’

Na de derde verkiezingsnederlaag op rij wil PS-voorzitter Paul Magnette zijn partij ingrijpend vernieuwen.

Bij de verkiezingen van 9 juni werd de PS door de MR van Georges-Louis Bouchez van de troon gestoten als grootste partij in Franstalig België. Een pijnlijk resultaat, na een slechte campagne, waarin ook voorzitter Paul Magnette niet goed uit de verf kwam. ‘Het verkiezingsdebat met Bart De Wever (N-VA) was daarvan een mooie illustratie. De Wever was niet uitzonderlijk sterk, maar Magnette was ronduit zwak’, zegt politoloog Pascal Delwit (ULB).

De tijd dat de PS als het op campagnevoeren aankwam een hoogperformante oorlogsmachine was, is volgens Delwit al lang voorbij. En ook de onder Elio Di Rupo nog gevreesde en bewonderde studiedienst van de partij heeft ‘veel van haar superioriteit’ verloren.

De PS moet opnieuw een wervende stem zien te vinden in een verrechtsende samenleving, en in een Wallonië waar ‘GLB’ cultureel de toon zet. ‘Hoe kan de PS de eigen thema’s op de agenda zetten, in plaats van alleen maar te reageren wat op Bouchez zegt?’ vraag Delwit zich af.

Op 22 maart geeft Magnette het startschot voor de operatie ‘sans tabou’ (zonder taboe), een zestigtal debatten met leden en niet-leden in Wallonië en Brussel. Daar willen de partijkaders vooral luisteren naar de verzuchtingen van de bevolking, en in gesprek gaan over de rol van een progressieve partij als de PS.

‘De PS moet weer aansluiten bij de werkende klasse.’

Volgens Delwit komt het er voor de PS vooral op aan, net zoals voor veel andere sociaaldemocratische partijen in Europa (‘de uitslag van Vooruit op 9 juni was toch ook het op één na slechtste resultaat van de partij in haar geschiedenis’) om weer aansluiting te vinden bij de arbeidersklasse en de lage middenklasse.

In de campagne is Bouchez er niet alleen in geslaagd om de PS te framen als ‘de partij van de bijstandtrekkers.’ Het is hem volgens Delwit ook gelukt om nogal wat mensen uit de werkende klasse, ‘niet naar boven, maar naar beneden’ te doen kijken.

‘Het ging er de hele tijd over dat er een groter verschil moet komen tussen mensen met een laag inkomen en mensen met een uitkering. Niet over dat iemand die 25.000 euro per maand verdient misschien in een hogere belastingschijf moet.’

Of Paul Magnette, die ondanks de verkiezingsnederlaag niet aan aftreden denkt, de geschikte man is om zijn partij erbovenop te helpen, staat te bezien. ‘Intern plaatsen sommige kopstukken daar vraagtekens bij. Maar op dit moment is er in de partij nog geen duidelijke tegenkandidaat naar voren gekomen.’