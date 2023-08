Vergunning Ineos: Groen wil versneld tekst en uitleg in commissie

Oppositiepartij Groen dringt aan op een vervroegde commissiezitting waarin de Vlaamse regering tekst en uitleg komt geven over het Ineos-dossier. Volgens Groen-fractieleidster Mieke Schauvliege is er sprake van ‘chantage’ door het chemiebedrijf.

Sinds de recente uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen over de ethaankraker van Ineos is er veel te doen over de plannen van de chemiereus en over de (financiële) afspraken met de overheden, met name de Vlaamse overheid. Zo liet Ineos-topman Jim Ratcliffe na een overleg met de Vlaamse en federale regering verstaan dat hij de plannen voor de ethaankraker wil doorzetten, maar volgens De Tijd wil hij wel binnen de vier maanden een vergunning op zak hebben.

Daarnaast is er de kwestie van de waarborg van 500 miljoen euro die de Vlaamse overheid voorziet via Gigarant. Wat zijn de mogelijke risico’s van die waarborg? Volgens oppositiepartij Groen ‘chanteert’ Ineos de Vlaamse regering.

Met de afspraken over de waarborg heeft de regering-Jambon volgens Mieke Schauvliege Ineos ‘zelf het mes aangereikt dat de chemiereus de regering nu op de keel zet’. ‘De risico’s die de regering neemt, blijven alleen maar toenemen en getuigen van complete roekeloosheid’ zegt Schauvliege ‘Alles wordt in stelling gebracht om één miljardenbedrijf van dienst te zijn. En dat terwijl landbouwers al jaren in onzekerheid leven door de aanhoudende stikstofcrisis en de natuur verder verstikt. Maar een miljardair hoeft maar op de koffie te gaan bij de Vlaamse regering en wordt op zijn wenken bediend’, zegt de Groen-politica.

Schauvliege wil niet tot september wachten om meer tekst en uitleg te krijgen en dringt daarom aan op een vervroegde commissiezitting. ‘Wij willen op korte termijn duidelijkheid van de betrokken ministers. Hoe ver hebben ze zich in de nesten gewerkt, wat hebben zij allemaal beloofd en hoe ver kan Ineos de chantage drijven?’, besluit Schauvliege.