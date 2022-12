Veehouders staan klaar om stikstofplan Demir juridisch onderuit te halen

Een groep veehouders, ondersteund door advocaat Walter Van Steenbrugge, heeft alles in stelling gebracht om het toekomstige stikstofdecreet meteen aan te vechten voor het Grondwettelijk Hof. Dat berichten De Standaard en Het Nieuwsblad vrijdag.

“Het stikstofakkoord zoals het nu voorligt, is onzorgvuldig beleid en discriminerend”, zegt advocaat Walter Van Steenbrugge. Hij heeft op vraag van de vzw Verenigde Veehouders alles voorbereid om het akkoord, zodra het in een decreet wordt gegoten, aan te vechten voor het Grondwettelijk hof. De Vlaamse regering sloot in ­februari een akkoord met strenge maatregelen voor de landbouw, de belangrijkste binnenlandse uitstoter van stikstof.

Het akkoord wordt al maanden onder vuur genomen door de Boerenbond en het Algemeen Boerensyndicaat. Daar komt nu de actie van de vzw Verenigde Veehouders bij, met als ­bezielers dierenarts Peter De Swaef en rundveehouder Kris Bour­deaud’hui. De vzw zegt momenteel al steun te hebben van 130 landbouwbedrijven, maar ook van ­bedrijven uit aanverwante sectoren.