Van Quickenborne verwacht “volledigheid, nederigheid en introspectie” van Lahbib over Iraanse visa

Open VLD-vicepremier Vincent Van Quickenborne verwacht drie dingen van zijn collega van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib in de nieuwe Kamercommissie Buitenlandse Zaken maandagnamiddag: “volledigheid, nederigheid en introspectie”.

Als de MR-minister daarin slaagt en op alle vragen van de parlementsleden kan antwoorden, dan zal minister Lahbib de crisis volgens Van Quickenborne overleven. Dat heeft minister Van Quickenborne maandag gezegd in het VRT-radioprogramma ‘De Ochtend’.

Na de bijeenkomst van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg over de mislukte opstand van de Wagnermilitie wacht minister van Buitenlandse Zaken maandagnamiddag een nieuw moment van de waarheid in de Kamer. De MR-minister krijgt dan een nieuwe kans om meer duidelijkheid te geven over de toekenning van visa aan een delegatie van 14 Iraniërs voor de burgemeestersconferentie. Haar vorige passage in de Kamercommissie Buitenlandse zaken kon niet iedereen overtuigen, ook de groene en socialistische coalitiepartners waren niet overtuigd.

Open VLD-vicepremier Van Quickenborne verwacht maandagnamiddag “volledigheid, nederigheid en introspectie” van zijn collega. “Het is niet aan mij om haar terecht te wijzen, maar het is duidelijk dat ze vollediger moet zijn. Ik denk dat zij ook beseft dat het beter kan. Alle vragen van de parlementsleden moeten beantwoord worden, niet alleen die van de oppositie, maar ook van de meerderheid”, aldus Van Quickenborne.

Volgens de Open VLD-minister moet Lahbib erkennen dat “bepaalde zaken beter hadden kunnen lopen”. Als minister Lahbib dat toegeeft en “een voorbeeld neemt aan de eerste minister (die vorige week erkende dat er zaken beter hadden kunnen lopen, red.)” dan kan de MR-politica de storm volgens Van Quickenborne overleven.