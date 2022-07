Van Quickenborne start meldpunt voor slachtoffers van mensenhandel

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne heeft Vanmorgen tijdens een persmoment in het Atomium een centraal meldpunt voor slachtoffers van mensenhandel gelanceerd. Op de website stopmensenhandel.be kunnen slachtoffers voortaan melding maken of in contact komen met de gespecialiseerde hulpcentra.

De bedoeling hiervan is enerzijds slachtoffers helpen, en anderzijds mensensmokkelaars sneller opsporen. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor en staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit Sarah Schlitz waren er ook bij op het persmoment.

Vandaag is ook de Bleu Heartcampagne gestart, de campagne van de Verenigde Naties tegen mensenhandel. De campagne focust dit jaar op het belang van technologie en hoe dat mes aan twee kanten snijdt: criminelen kunnen slachtoffers online snel en anoniem in de val lokken, terwijl de overheid ook gerichter misbruik kan opsporen en personen in gevaar vlotter kan bereiken.

Meldpunt

In dat verband lanceert justitieminister Van Quickenborne het meldpunt stopmensenhandel.be. Die website is sinds vanochtend 10 uur online en biedt hulp aan slachtoffers in drie talen: Engels, Frans en Nederlands. Slachtoffers, betrokkenen of getuigen kunnen er terecht om informatie in te winnen, melding te maken of in contact te komen met de gespecialiseerde hulpcentra.

Dit meldpunt moet slachtoffers sneller en adequater helpen en ook criminele netwerken rond mensenhandel en -smokkel sneller blootleggen, opdoeken en laten berechten.

En er zijn veel slachtoffers in ons land weet Vincent Van Quickenborne: “De drie hulpcentra voor slachtoffers van mensenhandel, Payoke in Antwerpen, PAG-ASA in Brussel en Sürya in Luik, hebben in 2021 150 nieuwe slachtoffers van mensenhandel opgevangen, maar het dark number is enorm”, zo benadrukt de minister. “In ons land zijn er volgens de Global Slavery Index naar schatting 23.000 mensen slachtoffer van uitbuiting of moderne slaverij. Ook vluchtelingen door de oorlog in Oekraïne kunnen ten prooi vallen van mensenhandelaars.”