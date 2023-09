Van Grieken: ‘Wat Rousseau doet, is hoogmoedig en narcistisch’

Vlaams Belangvoorzitter Tom Van Grieken schiet met scherp in De Zondag. Over Conner Rousseau: hoogmoedig en narcistisch. Over Voka: maakt een grote vergissing. Over de volgende ministerpresident: liever Jambon dan Demir. En wat dacht u van deze: ‘Filip Dewinter minister? Dat zou pas leuk worden!’

‘Denkt u echt dat alle ogen op mij gericht zijn?’, vraagt Van Grieken aan de weekendkrant. ‘Ik had die analyse nog niet gemaakt, maar het kan kloppen. Of beter: op mijn partij. Wij zijn dan ook het énige alternatief. Alle andere partijen hebben het geprobeerd, en zijn mislukt – ook de N-VA. Zelfs de PVDA faalt op de enige plek waar ze besturen: in Zelzate worden kinderen ongestraft afgeranseld (verwijst naar zinloos geweld afgelopen zomer, red).’

Australisch model

De Zondag gaat verder van de peilingen naar mogelijke verkiezingsthema’s. Over migratie: ‘Dat bijna elke partij op uw harde lijn komt te zitten, is dat goed of slecht nieuws?’

Van Grieken: ‘Dat is zeer goed nieuws. Politiek gaat namelijk niet over peilingen, maar wel over de strijd der ideeën. Als wij erin slagen de andere partijen onze richting uit te duwen, dan zijn we goed bezig. Wij willen de instroom beperken, het model van mensensmokkelaars breken en opvang in eigen regio organiseren. (feller) Maar is dat een harde lijn? Néén, dat is humaan: er zullen veel minder mensen verdrinken.’

De geruchten over minderjarigen kwamen niet van mijn partij. Rousseau zou beter kijken in de richting van de federale regering

België kan dat niet alleen organiseren, stelt De Zondag en vraagt de Vlaams Belangvoorzitter wat hij als eerste zou doen, moest zijn partij bevoegd is voor Asiel en Migratie.

Van Grieken: ‘Het klopt dat de grote lijnen Europees georganiseerd moeten worden, maar ook in eigen land kunnen we véél doen. U wil één iets? Wel, het recht op verblijf afnemen van wie hier illegaal toekomt. Dat is het Australische model. Dat zou illegalen tenminste afraden om naar hier te komen.’

Van Grieken: ‘Het zal juridisch debat uitlokken, maar dat schrikt mij niet af. Het recht heeft zich te schikken naar de realiteit en niet omgekeerd. (…) Van Grieken geeft aan dat hij wil dat België een optout zoals Denemarken binnen de EU kan hebben. ‘Dan hoef je je niet aan de regels te houden. Dat is wat wij willen. Maar wij willen niet uit de EU stappen.’

Voka

Verder in het interview laat Van Grieken zich kritisch uit over de ondernemersorganisatie Voka en hun visie op arbeidsmigratie. Het netwerk stelt dat Vlaanderen 50.000 arbeidsmigranten tegen 2030 nodig heeft. ‘Voka heeft makkelijk praten. De winsten zijn voor de bazen, maar de lasten zijn voor de gewone mensen.’

Elders in het interview stelt de Vlaams Belanger dat hij met Jambon en Demir van N-VA samen zou kunnen regeren, maar vindt dat Demir te sterk op de lijn van N-VA-voorzitter Bart De Wever zit. ‘De Wever is over de grens gegaan toen hij mijn partij met huidkanker vergeleek. Ik heb daar persoonlijk aanstoot aan genomen. Mijn moeder is gestorven aan kanker. Dit doe je niet.’

Rousseau

‘Uw partij doet wel gretig mee aan de karaktermoord op Rousseau,’ bedenkt de Zondag.

Van Grieken: ‘Niet akkoord. De geruchten over minderjarigen kwamen niet van mijn partij. Ik draai al enkele jaren mee in de Wetstraat, ik hoor ook dingen. Ik ga hier niet in details treden, maar als het over de telefoontjes van de politici naar de journalisten gaat, zou Rousseau beter kijken in de richting van de federale regering. Ik ben daar formeel in: ik doe zulke dingen niet.’

We willen het recht op verblijf afnemen van wie hier illegaal toekomt. Dat is het Australische model. Dat zou illegalen tenminste afraden om naar hier te komen

‘Partijgenoten van u verspreiden op sociale media het ene gerucht na het andere over hem. U kan dit toch niet ontkennen?’ vraagt De Zondag.

Van Grieken: ‘Gaat u nu aanklagen dat wij artikels delen die in de media verschijnen? Maar het is niet mijn partij die de geruchten heeft aangestuurd. Dat is mijn punt. Trouwens, wij zijn ook al slachtoffer geweest van de journalistiek van online nieuwsblaadjes, hoor. Of bent u de zaak met Marie Rose Morel vergeten? Ik vind in het algemeen dat er meer terughoudendheid mag zijn over het privéleven van politici.’

‘Vindt u echt dat Rousseau te zwak is aangepakt?’ vraagt de weekendkrant.

Van Grieken: ‘Neen, ik moet toegeven dat de VRT een tandje bijgestoken heeft. Ik betreur wel dat de media weer meegedaan hebben aan zijn grote me, myself and I show. Bij Gert Verhulst kreeg hij zelfs een tafel voor hem alleen. Wat een show was dat weer, zeg! Typisch Rousseau, zeker?’

‘Zijn rentree was inderdaad niet onopgemerkt. Hij wil echter geen debatten doen met andere voorzitters. Wat vindt u daarvan?’, stelt de krant.

Van Grieken: ‘(…) Ik heb in heel mijn leven nog nooit een debat ontlopen. Ook als er miserie is, en een journalist belt mij, dan kom ik af. Debat is voor mij de essentie van politiek. Het is het debat datvoor de botsing der ideeën zorgt en finaal voor de verlichting. Wat Rousseau doet, is hoogmoedig en narcistisch. Deze arrogantie moet afgestraft worden door de kiezer.’