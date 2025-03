Valerie Van Peel kandidaat-voorzitter van N-VA

Voormalig Kamerlid Valerie Van Peel is kandidaat om voorzitter te worden van N-VA. Dat heeft ze zondag bekendgemaakt via de sociale media. Van Peel was in het verleden ondervoorzitter van de partij. In de aanloop naar de vorige parlementsverkiezingen had ze haar afscheid uit de politiek aangekondigd, ‘maar toch bleef er iets knagen’.

‘Ik stel me kandidaat voor het voorzitterschap van de mooiste partij van het land, de N-VA’, schrijft Van Peel (45) op X. ‘En als de leden het willen, zal ik me de komende jaren opnieuw, met alles wat ik heb, inzetten om onze brede volkspartij verder te versterken op een manier die een hele gemeenschap omhoog kan tillen.’

De deadline om kandidaturen in te dienen, ligt op 17 maart. Voorlopig zijn er geen tegenkandidaten bekend, al liet Kamerfractieleider Axel Ronse verstaan een kandidatuur niet uit te sluiten.

Van Peel kondigde haar vertrek uit de Wetstraat aan nadat ze diep teleurgesteld moest toezien hoe haar voorstel voor asbestslachtoffers alweer de eindmeet niet haalde. Het was toen op. De drive om te blijven vechten voor dossiers was er nog, maar de politieke spelletjes hadden er zo hard ingehakt dat Van Peel tijd nodig had om de hoop en het geloof in de politiek terug te vinden, schrijft ze.

Dat jaar weg van de Wetstraat heeft louterend gewerkt en heeft geholpen de teleurstelling door te spoelen. ‘Terwijl op sommige plaatsen in de wereld pijnlijk zichtbaar wordt hoe de tijdsgeest extremen kan voortstuwen, terwijl samenwerken juist meer dan ooit nodig is, voelde ik opnieuw dat ik niet langs de kant kon blijven staan’, luidt het. ‘Ik voelde weer de kracht en vechtlust, de wil om iets te betekenen in onze maatschappij.’

Van Peel geeft toe dat ze zelf tot voor kort niet had gedacht het nieuws van haar kandidatuur aan te kondigen. Toch hebben de partij en zijzelf elkaar nooit helemaal losgelaten. ‘Ook het afgelopen jaar was er geregeld contact en afstemming. In onze congresteksten en beide regeerakkoorden staan tal van zaken waarvoor ik persoonlijk jaren heb gestreden, waaronder het asbestdossier.’

Vooraleer ze woordvoerster werd van N-VA, was Van Peel actief als journaliste. Bij de verkiezingen van 2014 werd ze in de Kamer verkozen. Ze zou daar zetelen tot aan de verkiezingen van vorig jaar. Ze was ondertussen ook een tijdje ondervoorzitter van N-VA. In Kapellen was Van Peel daarnaast OCMW-voorzitster en schepen.