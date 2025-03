Valerie Van Peel is de enige kandidaat voor N-VA-voorzitterschap

Voormalig Kamerlid Valerie Van Peel is de enige kandidaat om voorzitter te worden van N-VA. Dat bevestigt de partij dinsdag.

Kandidaten om Bart De Wever op te volgen nu die premier is geworden, konden zich melden tot maandagavond 23.59 uur. Van Peel had haar kandidatuur eerder al aangekondigd, er kwamen geen andere kandidaten meer bij. De leden van de N-VA zullen de komende weken hun stem uitbrengen over haar kandidatuur. Op 26 april worden de resultaten bekendgemaakt. De goedkeuring van een gewone meerderheid is voldoende om verkozen te worden als partijvoorzitter.