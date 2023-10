Unia opent dossier vanwege ‘aanzetten tot discriminatie en geweld’ door Rousseau

Na alles wat bekend is geraakt over het incident waar Vooruit-voorzitter Conner Rousseau begin september bij betrokken is geraakt in zijn thuisstad Sint-Niklaas, opent het gelijkekansencentrum Unia een dossier. “Op basis van wat wij hebben gelezen en gehoord, zou hij hebben opgeroepen om te discrimineren en om geweld te gebruiken”, zei directeur Els Keytsman vrijdag in De Ochtend (Radio 1).

Conner Rousseau gaf donderdag toelichting bij het incident. Dat hij iets zou gezegd hebben over “bruine mensen” kan hij zich naar eigen zeggen niet herinneren, maar hij gaf wel aan, zonder letterlijk te citeren, dat hij politieagenten “in een dronken bui” ertoe heeft aangespoord hun wapenstok te gebruiken tegen mensen uit de Romagemeenschap, om zo respect bij hen af te dwingen.

Unia ziet in de hele zaak meer dan louter een moreel probleem. “Als het allemaal klopt, heeft (Rousseau) aangezet tot discriminatie en geweld want hij heeft twee agenten opgeroepen om naar de wapenstok te grijpen”, analyseert directeur Els Keytsman. “Als die uitspraken kloppen, is er volgens ons wel degelijk sprake van racisme.” Unia opent daarom een dossier over de zaak en onderzoekt welke stappen het kan zetten. “Om te beginnen willen we informatie verzamelen en te weten komen wat er precies is gebeurd. We gaan contact opnemen met de referentieambtenaar van de politiezone, maar ook andere zaken zijn mogelijk, we sluiten niets uit.”

Voor Unia is het hele incident “zeer problematisch” en het verwerpt de uitspraken van Rousseau dan ook met klem. “Dit is niet oké, zeker niet voor iemand die zo bekend is en zo veel gehoor krijgt, wat ook de verzachtende omstandigheden zouden kunnen zijn.” Zou in gelijkaardige omstandigheden ook tegen andere burgers een pv opgesteld zijn? “De kans daartoe is misschien kleiner, maar zulke uitspraken veroordelen wij sowieso, wie ze ook doet”, besluit Keytsman.