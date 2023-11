Uitspraak Brussels Parlementslid over ‘kleine reactie’ van Hamas brengt Vooruit in verlegenheid

Tijdens een interview op het YouTube-kanaal Zinneke.tv over het conflict in Gaza, doet Fouad Ahidar (Vooruit), Brussels parlementslid en voorzitter van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), enkele bijzonder controversiële uitspraken. Dat meldt Bruzz. Zo noemt Ahidar de bloedige aanval van Hamas op 7 oktober op Israël ‘een kleine reactie’.

In de video, die op 5 november op het YouTube-kanaal van Zinneke.tv werd geplaatst, vergelijkt Ahidar de acties van Israël met de genocide op de joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. ‘Ik denk dat iedereen kan zien dat dit menselijke genocide is. Ik kan die term gebruiken. Ik ging naar Auschwitz in Polen, om te zien wat genocide is, wat een bloedbad is, en vandaag zie ik dat praktisch dezelfde methodes worden gebruikt (in Gaza).’

Later in de video meent Ahidar dat Israël 75 jaar lang ‘alles heeft gedaan om deze Palestijnse bevolking uit te roeien’.

De terreuraanslag van 7 oktober noemt hij verderop in het gesprek ‘een kleine reactie van een deel van Hamas’ en hij zegt dat hij betreurt dat ‘de wereld zich helaas alleen op dat deel focust’.

Vooruit, zijn partij, laat weten dat ze zich distantiëren van Ahidar’s uitspraken: ‘Vooruit veroordeelt elke vorm van geweld. Zowel de gruwel gepleegd door de terroristische organisatie Hamas, als het geweld gepleegd door Israël in de Gazastrook. We staan aan de kant van de onschuldige slachtoffers en pleiten voor een humanitair staakt-het-vuren’, benadrukt de woordvoerder van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau.