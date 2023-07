Tom Ongena wordt interim-voorzitter Open VLD

Dat melden verschillende bronnen aan Knack.

Het partijbestuur van de Open VLD blaast om 18 uur verzamelen om de nieuwe voorzitter te bekrachtigen. Het is premier Alexander De Croo die Ongena naar voren schuift. Bij het grote publiek is het Vlaams Parlementslid vrijwel onbekend.

Het is nog onduidelijk welke titel Ongena zal dragen, gezien de wellicht tijdelijke aard van zijn opdracht, meldt persagentschap Belga. ‘Waarnemend voorzitter’ zou volgens bronnen niet mogelijk zijn volgens de statuten, omdat Ongena niet in het partijbureau zetelt.

De beslissing komt er na de keuze van Egbert Lachaert om zijn mandaat ter beschikking te stellen. Na een bodemkoers in de peilingen en een verslechterde verhouding met de premier, gaf de Oost-Vlaming er de brui aan.

De 47-jarige Ongena zetelt in het Vlaams Parlement en in de Senaat. Bij de Vlaamse verkiezingen in 2019 behaalde hij in de kieskring Antwerpen als eerste opvolger 2516 stemmen. Doordat Bart Somers minister werd in de Vlaamse regering, kon Ongena een zetel in het parlement bemachtigen.

In 2003 startte Ongena als woordvoerder van minister-president Bart Somers. Toen die partijvoorzitter werd, volgde Ongena in zijn spoor. Later werd hij ook politiek directeur van de partij. In 2009 verhuisde Ongena naar Sint-Katelijne-Waver, waar hij eerste schepen werd.

De manier waarop De Croo (zelf Open VLD-ondervoorzitter) de aanduiding van Lachaerts opvolger naar zich toetrok, leverde hem kritiek op. Zo eist de jongerenafdeling dat er volwaardige voorzittersverkiezingen komen. Ondertussen circuleert er ook een petitie waarmee de initiatiefnemers een partijcongres willen afdwingen.