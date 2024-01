Thierry Baudet wil met Forum voor Democratie ook in Vlaanderen opkomen

Ondanks het feit dat bij de afgelopen verkiezingen zijn partij Forum voor de Democratie (FvD) met maar drie zetels een teleurstellend resultaat neerzette, wil frontman Thierry Baudet ook in Vlaanderen met FvD naar de Europese verkiezingen trekken.

Aanstaande zaterdag wordt er een eerste bijeenkomst gehouden in Genk.

‘We delen een rijke geschiedenis met onze zuiderburen. En samen bouwen we verder aan een betere toekomst’, zo staat in de aankondiging op de socialemediakanalen van de Nederlandse extreemrechtse partij voor het evenement van aanstaande zaterdag.

De plannen van Baudet voor een Vlaamse tak van zijn partij zijn niet nieuw. In een aflevering van zijn podcast kondigde hij vorig jaar zijn voornemen aan.

Baudet wil met FvD Vlaanderen in juni deelnemen aan de Europese Parlementsverkiezingen. De concrete plannen voor FvD Vlaanderen zullen in Genk toegelicht worden.

De bijeenkomst waarop Baudet ook aanwezig zal zijn, zou in eerste instantie doorgaan in Hasselt maar verhuist nu dus naar een locatie in Genk. Het juiste adres van de bijeenkomst wordt pas bekendgemaakt in aanloop van de bijeenkomst. De locatie is wel bekend bij de politie, zo laat burgemeester Wim Dries (CD&V) weten. ‘We hebben inderdaad vernomen dat dit in Genk zal plaatsvinden. Dat is natuurlijk niet verboden. Ik heb wel een advies aan de politie gevraagd omdat dit wel wat volk naar Genk zal trekken.’

Volgens Dries heeft de politie contact gehad met de organisatoren en die laten weten dat alles door zal gaan in een private zaal en dat er geen acties op het openbare domein zullen doorgaan. ‘De politie ziet op dit moment geen redenen om maatregelen te nemen. Ze zullen er wel eens langs rijden om te zien hoe het daar loopt.’