Stikstofdecreet ingediend in het Vlaams Parlement

Het stikstofdecreet is dinsdag ingediend in het Vlaams Parlement. Dat bevestigt CD&V-fractieleider Peter Van Rompuy.

De tekst werd dinsdag ingediend door de fractieleiders van de Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, Open VLD en CD&V. Het gaat om de vertaling van het akkoord dat de Vlaamse regering midden november sloot.

“De landbouw bevond zich de voorbije twee jaar in een feitelijke vergunningenstop, de rest van de economie dreigde te volgen. Op basis van dit decreet willen we de vergunningverlening terug vlot trekken. Landbouwers en ondernemers krijgen zo opnieuw rechtszekerheid evenals toekomstperspectief”, aldus Van Rompuy.

Het stikstofakkoord van november was al de derde deal in twee jaar tijd. De Vlaamse regering raakte het er toen over eens de reductiemaatregelen uit het akkoord van maart van dit jaar te behouden, net als de vergunningsdrempels voor industrie en landbouw. De onvergunbaarheidsdrempel voor landbouwbedrijven verdween wel, net als de verplichte sluiting in 2030 voor de veelbesproken lijst met rode bedrijven. Tot slot komt er een mogelijkheid tot ‘extern salderen’, waardoor een landbouwer de uitstootrechten van een collega die ermee stopt kan overnemen.

De tekst kan in principe nog voor het einde van het jaar worden goedgekeurd in het Vlaams Parlement.