Stikstof splijt Vlaamse regering (opnieuw): ‘We hebben Demir gewezen op krappe timing’

Vlaams viceminister-president Bart Somers dringt erop aan dat de Vlaamse regering ‘zo snel mogelijk’ een stikstofdecreet goedkeurt ‘dat zorgt voor de nodige rechtszekerheid en dat een vergunningsstop vermijdt’. ‘Er is nood aan rechtszekerheid, niet aan een potje armworstelen’, zo zegt Somers woensdag aan persagentschap Belga.

Dinsdag raakte bekend dat minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) vrijdag met een ontwerp van stikstofdecreet naar de laatste ministerraad trekt. Dat decreet moet de afspraken uit het veelbesproken stikstofakkoord van 10 maart verankeren.

Maar of het decreet vrijdag effectief groen licht krijgt, is nog onzeker. Coalitiepartner CD&V lijkt niet van plan het decreet goed te keuren omdat het afgesproken milieueffectenrapport (MER) rond de twee CD&V-eisen in het akkoord nog niet is opgestart. Als de goedkeuring van het decreet over de zomer wordt getild, is de vraag of de nieuwe stikstofregeling nog voor de verkiezingen in 2024 gestemd kan worden.

Ook Open VLD-parlementslid Gwendolyn Rutten heeft bedenkingen bij de démarche van Demir. ‘Ik denk niet dat je kan vragen om iets goed te keuren als je zelf je huiswerk niet hebt gedaan’, klinkt het.

Armworstelen

‘Nu een beslissing nemen over het decreet zonder dat er perspectief wordt geboden aan boeren en zonder de timing van het onderzoek te kennen, kan voor ons absoluut niet’, zo liet minister van Landbouw Jo Brouns verstaan. ‘Het uitvoeren van het milieuonderzoek – waar N-VA zelf om gevraagd heeft – is de verantwoordelijkheid van collega Demir. We hebben haar de tijd gegeven dit grondig voor te bereiden en haar de voorbije maanden herhaaldelijk gewezen op de krappe timing’, dixit Brouns.

Open VLD-minister Bart Somers hoopt dat er zo snel mogelijk een stikstofakkoord kan goedgekeurd worden. ‘We moeten zorgen voor rechtszekerheid en we moeten een vergunningsstop maximaal vermijden’, zegt Somers. Dat decreet en die rechtszekerheid komen volgens de Open VLD-minister niet dichterbij met ‘een potje armworstelen’.

Binnen de regering gaat de suggestie om ofwel de twee CD&V-eisen over de MER mee te nemen in het decreet. Als de MER dan negatief zou zijn, kunnen ze opnieuw uit het decreet gehaald worden. Een andere piste kan er ook in bestaan om af te spreken dat zodra de MER is opgestart de regering het decreet goedkeurt, desnoods via schriftelijke procedure.

Als het decreet vrijdag geen groen licht krijgt en dus over de zomer wordt getild, is het maar de vraag of het na de passage bij de adviesraden en de Raad van State nog voor de verkiezingen van 9 juni 2024 kan worden gestemd. Bij Demir vreest men dat dat niet meer zal lukken, maar daar is minister Brouns het niet mee eens. Volgens hem kan het decreet perfect nog gestemd worden als de regering pas in september beslist.