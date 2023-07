Staatssecretaris De Moor: ‘Onaanvaardbaar dat migranten sterven in de woestijn’

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor vindt het onaanvaardbaar dat er migranten aan hun lot worden overgelaten en ‘sterven in de woestijn’. De deal met Tunesië had juist de bedoeling om verdrinkingsdoden in de Middellandse Zee te vermijden, aldus De Moor.

De CD&V-staatssecretaris reageert daarmee op de beelden van onder meer een moeder en haar kind die dood zijn aangetroffen in de woestijn nadat ze door de Tunesische autoriteiten werden teruggestuurd. Staatssecretaris de Moor heeft Europees Commissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson een brief gestuurd met de vraag ‘om het respect voor de mensenrechten nauw in de gaten te houden bij de uitvoering van de EU-Tunesiëdeal’.

De voorbije dagen doken er verschillende berichten op over groepjes uitgedroogde, stervende of overleden migranten die de Libische grenswachten aantreffen in de woestijn aan de grens met Tunesië. De beelden van een overleden moeder uit Ivoorkust en haar dochter van zes jaar gaan de wereld rond en lokken verontwaardigde reacties uit.

Er is groeiende kritiek op de migratiedeal die de Europese Unie eerder deze maand heeft gesloten met Tunesië. In ruil voor 1 miljard euro moet het land migranten tegenhouden. De autocratische president Kais Saied onderdrukt de oppositie. En de behandeling van de migranten werd in vraag gesteld. Zo werden eerder deze maand nog honderden migranten naar de woestijn aan de grens met Libië gestuurd na ongeregeldheden in Sfax.

Staatssecretaris de Moor benadrukt het belang van de deal. Zij spreekt van ‘een breed partnerschap rond onder meer economie, onderwijs en migratie’. Maar de CD&V-staatssecretaris benadrukt wel dat de Europese Commissie de mensenrechten ‘nauwlettend in de gaten’ moet houden bij de uitvoering van de deal. ‘De beelden van migranten die worden achtergelaten in de woestijn zijn verschrikkelijk. Het is onaanvaardbaar dat zoiets gebeurt en de EU moet dat duidelijk maken aan Tunesië’, meent De Moor. ‘We mogen niet aanvaarden dat mensen sterven in de woestijn, net zoals we niet mogen aanvaarden dat mensen sterven op zee. Dit jaar verdronken al 1200 migranten op de Middellandse Zee en met de samenwerking met Tunesië willen we net deze drama’s vermijden.’