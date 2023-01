Sammy Mahdi (CD&V) pleit voor meer respect, grote hervormingen, en meer 60-plussers op de lijsten

‘Als er één iets is waar we meer nood aan hebben in het nieuwe jaar, dan is het wel aan wat meer respect’.

Dat was de boodschap van CD&V-voorzitter Sammy Mahdi voor zo’n 2000 partijleden op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij in de Gare Maritiem op Tour & Taxis, waar CD&V ook zijn nieuw hoofdkwartier heeft. Mahdi kondigde ook aan dat bij de lokale verkiezingen van 2024 minstens 20 procent van de kandidaten 60-plussers zullen zijn.

Voor Mahdi moet respect het woord van het jaar worden, ‘en de beste manier om dat respect vanuit de politiek terug te geven aan de mensen, is door op Vlaams en federaal niveau werk te maken van hervormingen in 2023’. Tijdelijke oplossingen moeten voor CD&V ingewisseld worden voor structurele oplossingen. ‘Net zoals onze partij bezig is met een volledige transformatie, moet ook het land via hervormingen een transformatie ondergaan. Wij nemen de handschoen graag op om dit land degelijk te hervormen in het belang van onze welvaart’, maar dat moet voor Mahdi niet gebeuren met een gebalde vuist naar andere politieke partijen. ‘Dit jaar moeten we samen durven hervormen.’

60-plussers

De CD&V-voorzitter verwees naar de fiscale hervorming van minister Vincent Van Peteghem, ‘zodat werkende mensen meer netto overhouden’ en het ouderenplan dat de partij dit jaar op tafel zal leggen. Op de arbeidsmarkt worden ouderen als te duur en te weinig productief weggezet, terwijl ouderen ‘verantwoordelijke en zelfbewuste individuen zijn die hun grote kennis en ervaring langer willen inzetten’. ‘Om die reden zal ik dit jaar de boer op gaan bij 65-plussers en dit jaar nog een ouderenplan op tafel leggen. Ook om die reden wil ik dat onze lokale lijsten in 2024 uit minstens 20 procent 60-plussers bestaat. Want het is niet omdat de wereld versnelt, dat een wagen met wat extra kilometers op de teller bij het schroot moet’, luidde het engagement van Mahdi.

Betutteling

Hij nam het in zijn toespraak op voor het landelijk Vlaanderen, de boeren, de leerkrachten en het milieu. Maar Mahdi haalde ook naar ‘de betutteling die de ziekte van de Vlaamse politiek is. Respect hebben voor Vlamingen, dat is ook de betutteling en de drang tegengaan van nationalisten en progressieven die u willen dwingen om de sleutel van uw leven af te geven aan de overheid. Wie is de overheid om u te dwingen uwe kleine na 6 maand of een jaar verplicht naar de crèche te sturen?’

Voor de voorzitter is CD&V ‘de enige echte gemeenschapspartij van Vlaanderen’. ‘En wie niet met ons mee wil gaan, die zal aan de mensen moeten uitleggen waarom zij de welvaart van 11 miljoen Belgen op het spel wil zetten. Wie niet wenst te hervormen, die is de doodgraver van zijn eigen land. Wie liever politieke spelletjes speelt of wie anderhalf jaar voor de verkiezingen enkel bezig is met mei 2024, die moet een andere job zoeken. Die heeft geen plaats in de politiek’, besloot hij.