Rudi Vervoort wil ook na 2024 Brussels minister-president blijven

Bij de verkiezingen van 2024 zal Rudi Vervoort (PS) kandidaat zijn om zichzelf op te volgen als minister-president van de Brusselse regering. Dat zei hij maandag op LN24.

Tijdens de vakantie zei MR-fractieleider in het Brussels parlement Alexia Bertrand al dat zij in 2024 kandidaat-minister-president is. Vervoort, die over twee jaar 65 jaar oud zal zijn, liet toen in het midden of hij een vervolg wil breien aan zijn mandaat. Met Caroline Désir en Ahmed Laaouej circuleren al twee namen van PS’ers die hem zouden kunnen opvolgen.

Maar als het van Vervoort afhangt, zal hij dus wel degelijk kandidaat zijn om zichzelf op te volgen. De verkiezingen zijn nu nog geen prioriteit voor Vervoort, ‘maar je kunt niemand verbieden om op middellange termijn te denken’, luidt het.