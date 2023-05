Na de hetze, de actie: regering verbiedt detachering vanuit beursgenoteerde overheidsbedrijven

De federale regering gaat vrijdag een wetsontwerp goedkeuren dat detacheringen vanuit beursgenoteerde autonome overheidsbedrijven naar ministeriële kabinetten verbiedt.

Dat wordt bevestigd in regeringskringen. Minister van Overheidsbedrijven Petra de Sutter (Groen) had eerder aangedrongen op zo’n verbod.

Minister De Sutter kwam recent in het oog van de storm terecht toen bleek dat op haar kabinet twee medewerkers van bpost werkten die nog geruime tijd op de loonlijst van het overheidsbedrijf stonden. De Groen-politica drong daarop aan om de regels voor detacheringen aan te passen. De Sutter pleitte ervoor dat personeel van beursgenoteerde overheidsbedrijven, zoals bpost, in de toekomst niet meer worden ingeschakeld op kabinetten. ‘De kans op een spanningsveld tussen belangen is te groot’, zei ze daarover.

Dat voorstel lijkt nu in de praktijk omgezet. Verschillende media melden woensdag dat een Koninklijk Besluit klaarligt dat de detachering verbiedt vanuit autonome overheidsbedrijven die beursgenoteerd zijn. Regeringsbronnen bevestigen dat. Meer concreet gaat het om medewerkers van bpost en Proximus. De federale regering zou een en ander vrijdag goedkeuren.