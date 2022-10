Regering moet pensioenakkoord bijsturen

Drie maanden nadat ze met grote moeite een akkoord over de pensioenhervorming heeft gesloten, komt de deal de komende weken weer op de tafel van de federale regering. De ambitie dat de hervorming de vergrijzingsfacturen niet zou verzwaren, blijkt niet gehaald. Dat schrijven L’Echo, De Tijd en De Standaard in de weekendkrant.

De deal van juli bestond uit drie luiken: een pensioenbonus voor wie doorwerkt na de leeftijd voor vervroegd pensioen, een werkvoorwaarde van 5.000 dagen voor wie het minimumpensioen wil en een hoger pensioen voor wie deeltijds werk en gezin combineerde. Uit berekeningen van het Planbureau blijkt nu dat de pensioenbonus extra geld kost. Op termijn gaat het om 0,1 procent van het bruto binnenlands product. “Dat is weinig”, zegt federaal minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS), “maar er is in de regering afgesproken dat deze hervorming niet op het budget mag wegen. We moeten die kloof dichtrijden.”

Dat Lalieux het debat heropent, komt vooral omdat de Europese Commissie budgetneutrale hervormingen eist. Na de pandemie zette de Europese Unie een herstelfonds in de steigers, waarin miljard euro voor België zit. De uitbetaling van dat geld is echter gekoppeld aan grote hervormingen en die moeten budgetneutraal zijn.