‘Regering-De Wever geeft zich rekenschap van de veranderende wereld’

Het regeerakkoord is alvast voor de buitenlandpolitiek en defensie veelbelovend.

Het mag gezegd: voor wat het buitenland- en het defensiebeleid betreft, is het federale regeerakkoord alvast een evenwichtig document geworden. Hulde aan de penhouders! Vanaf de zijlijn bekeken kan het uiteraard altijd beter.

Op die twee vlakken zal ons land sowieso nog een tijd achterop blijven hinken ten opzichte van bijvoorbeeld Nederland en Denemarken. Er blijven ook vragen bij de financiële haalbaarheid van alle voorstellen. Maar met dit document geeft de nieuwe regering zich duidelijk rekenschap van de veranderde wereld.

Als dit wordt uitgevoerd, zetten we stappen vooruit. Op het vlak van diplomatie benadrukt het akkoord de rol van de gewesten – dat kan ook niet anders met de N-VA in de voortrekkersrol. Tezelfdertijd pleit de tekst ook voor betere coördinatie tussen die gewesten om zo gezamenlijk meer te kunnen wegen op de internationale politiek en zeker op het Europese niveau.

Die samenwerking is een must. Het document benadrukt terecht het belang van een whole of government-benadering, bijvoorbeeld met het oog op ontwikkelingssamenwerking.

Het akkoord stapt af van de onvoorwaardelijke fixatie op multilateralisme en internationale organisaties. Ze zijn nog van tel maar dit land, zo klinkt het, moet vooral zijn eigen belangen beter verdedigen. ‘We treden assertiever op tegen dumping en onrechtmatige buitenlandse subsidies’, zo klinkt het.

De investeringen zijn aanzienlijk, met extra munitie, gelaagd luchtafweer, een derde fregat voor de marine en meer drones.

‘In het licht van de huidige geopolitieke uitdagingen moet de EU dringend onze welvaart beter beschermen tegen vijandige inmenging en risicovolle eenzijdige afhankelijkheden.’

De krijgsmacht krijgt een duw. Tegen 2029 wil de regering 2 procent van ons bruto binnenlands product aan defensie spenderen en de operationele inzet eindelijk opnieuw vergroten. De investeringen zijn naar Belgische normen aanzienlijk, met extra munitie, gelaagd luchtafweer, een derde fregat voor de marine en meer drones. Kritische infrastructuur moet beter verdedigd worden, en het is goed dat de regering daarvoor wil bouwen aan een meer gespecialiseerde en operationele reserve.

Na het onafgebroken gekrakeel en de profileringsdrang van de afgelopen maanden stemt het tot hoop dat de sherpa’s van de partijen erin geslaagd zijn om een nuchtere en veelzijdige visie op vlak van buitenlandbeleid af te leveren.

Dit akkoord schept grote verwachtingen en vooral ook de behoefte aan geld, blijvende politieke aandacht, samenwerking, het bouwen van een draagvlak bij de bevolking en de nodige zelfkritiek. We zouden op dit punt cynisch kunnen doen en alles op voorhand vergeefse woorden vinden, maar het is in het belang van ons land dat althans dit luik van het regeerakkoord slaagt.