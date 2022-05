Regering De Croo legt prioriteiten vast voor komende weken

De federale regering heeft vrijdag op het kernkabinet de prioritaire dossiers vastgelegd waarin ze nog voor het parlementair reces, dat start op 21 juli, vooruitgang wil boeken.

Volgens bronnen binnen de regering werd ook al gesproken over de rentreé en de traditionele State of the Union van de premier op de tweede dinsdag van oktober.

Op de tafel van premier Alexander De Croo en de vicepremiers lag vrijdag een algemene nota met de verschillende prioriteiten tussen nu en de zomer: de begroting, de pensioenen, de koopkracht, de politie en kernenergie. Ze kwamen overeen om de begrotingsbesprekingen nog voor de vakantie aan te vatten, rekening houdend met de Europese ‘waarschuwing’ van dinsdag over de schuldenlast. Maandag stelt de Commissie haar aanbevelingen land per land voor. De besprekingen worden dan in het najaar hervat, met de bedoeling om, zoals gebruikelijk, in oktober te landen.

Wat betreft de pensioenhervorming stelden de premier en bevoegd minister Karine Lalieux een methodologische nota voor. In een eerste fase zouden tegen de zomer vier maatregelen kunnen worden goedgekeurd, ook al zijn sommige partijen terughoudend zolang er geen garantie is over de financiële houdbaarheid van de hervorming: de pensioenbonus, deeltijds pensioen, arbeidsvoorwaarden en vermindering van de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen.

Maandag nog verraste de PS vriend en vijand met dertien voorstellen om de koopkracht van de middenklasse te ondersteunen. Dat werd vrijdag niet besproken. De regering wacht op het verslag van de expertengroep ‘Koopkracht en concurrentievermogen’, opgericht in juni. Op basis daarvan zal ze ‘nadenken’ over aanvullende maatregelen om de prijsstijgingen tegen te gaan.

Een ander dossier dat voor de vakantie moet zijn afgerond, is de ‘arbeidsdeal’. Die bevat de mogelijkheid voor werknemers die dat willen in een vierdagenweek te gaan werken, om zo werk en privé beter op elkaar af te stemmen. Ook wil de regering bedrijven toelaten makkelijker e-commerceactiviteiten op te zetten en wil ze fietskoeriers beter beschermen. Een aantal van die maatregelen vallen slecht bij de. vakbonden. Dinsdag lieten de sociale partners weten dat ze geen overeenstemming hebben bereikt over het dossier, dat nu dus terug op de regeringstafel belandt.

Premier De Croo zei donderdag nog in de Kamer dat hij mikt op een goedkeuring in het parlement nog voor de zomer. Minister van Werk en PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne onderzoekt momenteel de uiteenlopende meningen van de sociale partners. De bedoeling is om “zo snel mogelijk vooruitgang te boeken”, luidt het op zijn kabinet.