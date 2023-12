Regering akkoord over verdeling kranten

Het kernkabinet is het dinsdag eens geraakt over het dossier van de verdeling van de kranten en tijdschriften. Dat werd in regeringskringen vernomen. Details over het akkoord worden bewaard tot na de sluiting van de beurs.

Enkele weken geleden bleek dat niet bpost, maar concurrenten PPP en Proximy als de meest geschikte kandidaten naar voren waren gekomen voor de nieuwe concessie. De regering lijkt echter niet van plan het contract zomaar te gunnen.

De vraag was wat er dan zou gebeuren met de 125 miljoen euro aan subsidies die jaarlijks voorzien waren.