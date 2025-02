Reacties op Arizona-regeerakkoord: ‘Krachttoer’

Ondernemersorganisaties VBO, Agoria en Fedustria juichen het regeerakkoord toe en roepen op tot snelle actie. Vakbonden en NGO’s uiten zorgen: ACLVB hoopt op evenwicht, ACV blijft sceptisch en Vluchtelingenwerk Vlaanderen is verontrust. PVDA roept op tot verzet, terwijl Groen en DéFI vrezen voor sociale achteruitgang.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen VBO is tevreden met het regeerakkoord en prijst formateur Bart De Wever. CEO Pieter Timmermans noemt het een “krachttoer” om uiteenlopende politieke stromingen te verzoenen en tegelijk diepgaande socio-economische hervormingen te verankeren. De werkgeversorganisatie benadrukt de belangrijke rol van sociale partners bij de uitvoering van deze hervormingen.

Technologiefederatie Agoria noemt het akkoord “een basis om op verder te werken” en is tevreden dat er eindelijk een regering is. CEO Bart Steukers wijst op de moeilijke situatie van de industrie en roept de regering op om zich te spiegelen aan het Europese competitiviteitskompas. Hij benadrukt dat het verbeteren van de concurrentiekracht van ondernemingen een prioriteit moet zijn in deze legislatuur.

Fedustria is verheugd over de nieuwe regering en wil samenwerken rond herindustrialisering. CEO Karla Basselier ziet erkenning voor de industrie en pleit voor een flexibelere arbeidsmarkt, minder “verstikkende regeldrift” en lagere loonkosten. De organisatie steunt de belofte om te investeren in productiviteit en concurrentiekracht.

Vakbonden: ‘Werkenden vooruithelpen’

De liberale vakbond ACLVB is met het oog op stabiliteit en beleidscontinuïteit tevreden dat er een akkoord is. “Tegelijk hopen we dat het de nodige structurele en evenwichtige hervormingen bevat die werkenden vooruithelpen en het sociale evenwicht herstellen”, aldus de vakbond in een eerste reactie.

ACLVB zegt het regeerakkoord kritisch te zullen toetsen en blijft ijveren voor structurele verbeteringen die de werknemers ten goede moeten komen. “ACLVB wil mee oplossingen zoeken, maar we verwachten ook dat onze kernpunten serieus genomen worden. Dit is hét moment om een sociaal rechtvaardig en economisch evenwichtig beleid vorm te geven”, aldus voorzitter Gert Truyens.

In een eerste reactie op het bereikte federaal regeerakkoord zegt de christelijke vakbond ACV weinig reden tot blijdschap te verwachten.

“Het is uiteraard wachten op meer informatie over wat nu beslist zou zijn. Maar alles wat eerder al uitlekte, doet niet echt vermoeden dat werknemers, gepensioneerden of werkzoekenden veel reden tot blijdschap hebben”, klinkt het bij de woordvoerder van het ACV.

Vluchtelingenwerk Vlaandern: ‘Meer chaos en menselijk leed’

Vluchtelingenwerk Vlaanderen is “verontrust” over de migratieplannen in het regeerakkoord. “Mensenrechten zijn geen onderhandelingspunt”, stelt de organisatie.

Volgens directeur Tine Claus kiest de regering voor uitsluiting in plaats van integratie en zal het beleid leiden tot “meer chaos en menselijk leed”. De organisatie vreest een drastische vermindering van opvangplaatsen, wat de crisis zal verergeren.

Ook het koppelen van het leefloon aan integratie-inspanningen en vijf jaar wettig verblijf stuit op verzet. “Dit creëert een samenleving van ongelijke kansen.” Daarnaast hekelt Vluchtelingenwerk Vlaanderen de strengere regels voor gezinshereniging.

Oppositie scherp voor regeerakkoord: ‘Sociaal verzet’, ‘spektakelpolitiek’ en ‘surrealisme’

PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw roept op tot “sociaal verzet” en beschuldigt de regeringspartijen van het breken van verkiezingsbeloften. Hij verwijt hen lonen te blokkeren, pensioenen af te bouwen en de rijkste 1 procent te ontzien.

DéFI-voorzitster Sophie Rohonyi reageert sceptisch en noemt het surrealistisch dat een Vlaams-nationalist het land leidt. Ze belooft het akkoord grondig te analyseren en constructief oppositie te voeren.

Groen-voorzitter Bart Dhondt uit kritiek op Bluesky en stelt dat “De Wever 1” weinig goeds belooft voor de middenklasse. Hij hekelt de “spektakelpolitiek” en waarschuwt voor meer armoede onder kwetsbare groepen.