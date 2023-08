Raad van State vernietigt stikstofinstructie van Demir niet, omdat ze ingetrokken is

De Raad van State heeft de ministeriële instructie rond stikstof van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir niet vernietigd, omdat de minister ze zelf al heeft ingetrokken.

Bij gebrek aan een goedgekeurd stikstofdecreet, kwam Zuhal Demir vorige maand met een strenge ministeriële instructie. Die voerde tijdelijke regels in, die volgens critici tot een quasi vergunningsstop leidden. De Boerenbond en het Algemeen Boerensyndicaat trokken daarop naar de Raad van State.

Kort daarna besloten N-VA en Open VLD om het stikstofdecreet in te dienen in het parlement, zonder steun van CD&V. Beide partijen verklaarden daarbij dat de ministeriële instructie zou vervallen.

De Boerenbond en ABS lieten hun zaak voor de Raad van State echter niet vallen, naar eigen zeggen om zeker te zijn dat de instructie echt was ingetrokken. De Raad heeft de vordering tot schorsing nu verworpen. De Boerenbond had ook een beroep tot schorsing ingesteld tegen een andere instructie van Demir, die de afbouw van de varkensstapel met dertig procent tegen 2030 omschreef als ‘een beleidsmatig gewenste ontwikkeling’. Die doelstelling was eerder al vastgelegd in het stikstofakkoord. In dit geval werd de uiterst dringende noodzakelijkheid onvoldoende aangetoond, oordeelde de Raad.