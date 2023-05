Raad van State geeft Vlaams Belang toelating om maandag in Brussel te manifesteren

De Raad van State schorst het besluit van Brussels burgemeester Philippe Close, waarbij de betoging ‘Doe ze Luisteren’ van het Vlaams Belang en andere samenscholingen werden verboden.

Zo staat in het arrest dat vrijdag in de vooravond werd uitgesproken en dat Belga kon inkijken.

‘Dit was de enige juiste uitkomst’, reageert voorzitter Tom Van Grieken. ‘De Brusselse burgemeester is door de mand gevallen. Het is overduidelijk dat dit een puur politiek gemotiveerde beslissing was.’

Burgemeester Philippe Close zegt in een korte reactie ‘akte te nemen van de beslissing’ en ze te zullen uitvoeren.

Maandag organiseert het Vlaams Belang om 14 uur een protestmeeting op het Albertinaplein vlakbij het Centraal Station in Brussel. Onder de leuze ‘Doe ze Luisteren’ wandelt partijvoorzitter Van Grieken in tien dagen van Oostende naar Brussel. De tiendaagse mondt uit in een grote protestmeeting in Brussel.

‘We willen met onze meeting een duidelijk signaal sturen naar alle politici in de Wetstraat die in een ivoren toren leven’, zegt Van Grieken.

In zijn arrest verwerpt de Raad van State de argumenten van de stad Brussel om te meeting te verbieden, zoals het feit dat het Albertinaplein te klein zou zijn voor de verwachte 2000 manifestanten, dat er veel toeristen zouden zijn op de feestdag – Pinkstermaandag -, of nog de verwijzing naar de ‘Mars tegen het Marrakesh-pact’. De stad had Parking C voorgesteld als alternatief, maar dan had de organisator een nieuwe vergunning moeten aanvragen bij de gemeente Grimbergen.