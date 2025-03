PVDA: vertrek Europarlementslid Rudi Kennes is ook financiële tegenvaller

Door het plotse afscheid van Rudi Kennes verliest de PVDA haar enige Vlaamse Europarlementslid. De marxisten lopen tegelijkertijd mogelijk zo’n 150.000 euro aan afdrachten mis.

‘Rudi Kennes is de geknipte man om te helpen om de eisen van de Europese strijdbewegingen te vertalen naar het parlementair halfrond, de bubbel van het Europees establishment te doorprikken en de wilde besparingsplannen die op stapel staan een halt toe te roepen.’

Met een trots persbericht kondigde de PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw eind 2023 het Europees lijsttrekkerschap van Kennes aan. Samen met de Franstalige Marc Botenga zag de unitaire PVDA/PTB haar aantal Europarlementsleden verdubbeld. Kennes, op 9 juni goed voor 72.434 stemmen, zou er onder meer de ‘Europese besparingsdogma’s’ aan de kaak stellen.

Ruim negen maanden later zien de marxisten hun aantal Europarlementsleden alweer gehalveerd. Kennes verlaat de partij, maar blijft in het parlement zetelen als onafhankelijke.

Opvallend, het vertrek van de Antwerpenaar werd vrijdag bekendgemaakt door Botenga, niet door Kennes zelf. Aan persagentschap Belga verklaarde Botenga dat het zou gaan om een ‘persoonlijke keuze, misschien gelinkt aan de groepsdynamiek’. Daarnaast zou Kennes ‘geen echte argumenten’ geven voor zijn exit, aldus Botenga.

Kennes wil alvast geen commentaar geven. Wel ontkent hij formeel aan Knack dat zijn vertrek iets te maken zou hebben met financiële kwesties. Gazet van Antwerpen zinspeelde daar maandag op, door subtiel te verwijzen naar het systeem van afdrachten. ‘Of dat de reden was van zijn vertrek? Van mij gaat u dat niet horen’, aldus Botenga in de krant.

‘Via afdrachten, een systeem dat in elke partij bestaat, geven mandatarissen een deel van hun inkomen aan de partij’, zegt Gunther Vanden Eynde (KU Leuven). ‘De afdrachten liggen doorgaans hoger bij linkse partijen dan bij rechtse.’ Bij de Open VLD vraagt men nauwelijks afdrachten, bij Groen gaat het om 25 procent van het bruto-inkomen.

2,66 miljoen euro

Bij geen enkele partij ligt de afdracht zo hoog als bij de PVDA. ‘Bij die partij heeft het systeem een ideologische fond: hun mandatarissen moeten hun politiek werk uitoefenen aan een gemiddeld arbeidsloon’, zegt Vanden Eynde. Zo zouden de verkozen politici dichter staan bij de mensen die ze vertegenwoordigen.

Volgens eerdere verklaringen van de uiterst linkse partij stond een gewoon Kamerlid ongeveer 53,5 procent van het wedde af aan de partij. ‘De bedragen variëren tussen de PVDA-parlementsleden onderling’, bevestigt Vanden Eynde.

Geen enkele partij haalt meer geld op bij haar mandatarissen dan de PVDA. Volgens de jaarrekeningen van 2023 haalde de partij van Raoul Hedebouw 2,66 miljoen euro op. Ter vergelijking: in datzelfde jaar kreeg de veel grotere N-VA ‘slechts’ 710.000 euro aan afdrachten binnen.

In het geval van Kennes zou het naar eigen zeggen gaan om zo’n 3000 euro per maand op een wedde van 8420 euro netto. Volgens partijwoordvoerder Ivo Flachet had Kennes ‘toegezegd zich niet te verrijken met zijn parlementair mandaat en te leven van hetzelfde inkomen als zijn vorige baan, en alles boven dat bedrag te doneren aan goede doelen’.

In elk geval betekent het dat het vertrek van Kennes ook een financiële streep door de rekening van de PVDA is. Als de afdracht inderdaad 3000 euro bedroeg, dan loopt de partij tussen nu en de verkiezingen van 2029 zo’n 150.000 euro mis.

Rudi Kennes werd bekend als vakbondsman bij het ABVV bij de sluiting van Opel Antwerpen. Tussen 2007 en 2018 stond hij verschillende keren op de lijst van de socialisten van SP.A, vandaag Vooruit. Voor die partij zetelde hij ook in de gemeenteraad van Willebroek, al deed hij dat de laatste jaren als onafhankelijke.

In 2021 sloot hij zich aan bij de PVDA, waar hij ging werken als parlementair medewerker van Kamerlid Gaby Colebunders.