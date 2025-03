PVDA-boegbeeld Jos D’Haese: “Moeten wij echt zó bang zijn voor Poetin?”

In een interview met De Zondag zegt PVDA-boegbeeld Jos D’Haese dat hij zich niet wil laten meesleuren in een wapenwedloop. ‘Je kan deze oorlog alleen beëindigen met diplomatie.’

De Zondag wilde weten of zijn partij de verhoging van het defensiebudget gaat steunen.

‘Neen’, zegt hij. ‘Wij geven in België al acht miljard uit aan het leger. Dat is genoeg. Dat wij al na enkele uren oorlog met stenen zouden moeten gooien (zoals oud-generaal Marc Thys zegt, red.), geloof ik niet. En als dat wel zo zou zijn, hebben onze generaals heel slechte keuzes gemaakt. Je moet het ook breder bekijken. Wij geven als Europa al twee tot drie keer zoveel geld aan defensie dan Rusland. We hebben al meer gevechtsvliegtuigen, meer schepen, meer soldaten, meer van alles. Je kan dat budget nu nog eens verdubbelen, maar dat zal je niet veiliger maken.’

Experten spreken dat tegen. Rusland staat bijvoorbeeld nucleair veel sterker.

‘Wat is de effectieve dreiging van Rusland? Die is tweeërlei. Enerzijds: cyberveiligheid. Ik ga akkoord om daarin te investeren. Anderzijds: nucleair. Ga je dat oplossen met extra tanks, denk je? Neen. Wel met diplomatie.’

Vindt hij dat niet een tikje naïef? Is er geen afschrikking nodig om diplomatie te doen slagen?

‘Maar er ís afschrikking. Europa is geen zwak continent, hoor. De meeste landen zijn bang van ons. Maar hebben wij dan niets geleerd uit de Koude Oorlog? Als je de temperatuur wil doen zakken, moet je praten met elkaar, geen escalatie organiseren. Je kan Rusland niet plezant vinden, maar dat land ligt daar en zal er blijven liggen. Zelfs Trump praat vandaag met Poetin. We gaan dat toch niet alleen aan hem overlaten?’

Hoe zou hij de oorlog in Oekraïne aanpakken?



‘Diplomatiek. Als een staakt-het-vuren voor Gaza lukt, dan moet dat ook lukken voor Oekraïne. Waarom niet de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, red) opnieuw tot leven wekken? Je investeert beter je geld in veiligheidsconferenties dan in militaire bondgenootschappen. Waar zijn de grote staatsmannen naartoe, genre Willy Brandt en Pierre Harmel? Zij wisten dat je je niet mag laten meesleuren in een wapenwedloop, maar dat je moet onderhandelen, óók met mensen die niet leuk zijn. Dat zeggen wij trouwens al drie jaar. Je kan deze oorlog alleen beëindigen met diplomatie.’



