Premier De Wever: ‘Hoe duurzaam zijn verklaringen van Trump?’

Premier Bart De Wever (N-VA) is tevreden dat de Franse president Emmanuel Macron de verantwoordelijkheid genomen heeft om met de Amerikaanse president Donald Trump te spreken over Oekraïne. Hij vraagt zich echter ook af hoe duurzaam de verklaringen van Trump zijn. ‘Macron was nog niet vertrokken of de VS doen in de VN-Veiligheidsraad een anti-Oekraïense stemming’, aldus de Wever aan Belga in de marge van de voorstelling van de Clean Industrial Deal in Antwerpen.

De Wever en de andere EU-leiders kregen woensdagochtend via videoconferentie een debriefing van Macron over zijn bezoek aan Trump. ‘Hij heeft aangegeven welke conversatie hij heeft gehad en welke de antwoorden waren. Ik stel me wel de vraag hoe duurzaam de verklaringen van Trump zijn. Macron was nog niet vertrokken of de VS deden in de VN-Veiligheidsraad een anti-Oekraïense stemming die zelfs voor China te ver ging, samen met Rusland’, aldus De Wever. Hij verwijst zo naar de resolutie die werd aangenomen waarin Rusland niet als agressor wordt benoemd en er geen vermelding wordt gemaakt van de territoriale integriteit van Oekraïne.

‘Je kan je dan de vraag stellen: is die Trump-administratie eigenlijk nog wel aan boord als bondgenoot van Oekraïne, of is die een feitelijke bondgenoot van Rusland? En dat is een realiteit waar Europa heel snel rekening mee zal moeten leren houden’, aldus de premier. ‘Dus ik kan alleen maar hopen dat een aantal intenties die we delen, nu zullen worden vertaald in besluitvorming.’ De Wever hoopt dan ook dat er op de extra Europese top volgende week ‘een paar belangrijke beslissingen kunnen worden voorgelegd’, zelfs al zal dat ‘nog wat diplomatiek verkeer vergen’.

Ondanks zijn kritische kijk op Trump, vindt de Wever het wel belangrijk dat Macron met Trump sprak. ‘Het zwakke en het sterke punt van Europa is de diversiteit. We zijn met 27, maar op een moment van een grote geopolitieke crisis is het moeilijk om uit één mond te spreken en dan is het goed dat iemand van de grote landen in dat gat springt’, zei hij. Frankrijk is momenteel de logische keuze, en heeft een presidentieel systeem met sterke buitenlandse bevoegdheden voor Macron, aldus De Wever. Hij gaf ook nog aan dat Macron en hij ‘perfect eenheid van inzicht hebben’ over Oekraïne.