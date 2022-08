Premier De Croo roept Overlegcomité bijeen over stijgende energieprijzen

Premier Alexander De Croo zal ‘op korte termijn’ een Overlegcomité bijeenroepen over de stijgende energieprijzen

Dat heeft de eerste minister aan VRT NWS bevestigd.

Daarmee gaat de premier in op de vraag van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau. ‘Al was het maar om te kijken wat de verschillende initiatieven van de regeringen zijn’, aldus De Croo aan VRT NWS.

‘We weten dat we naar een crisis gaan die lang zou kunnen duren, dus we moeten bekijken welke maatregelen we kunnen nemen om ervoor te zorgen dat mensen zo weinig mogelijk energie gebruiken. Dat blijft het goedkoopste’, stelt hij.

De gasprijs staat momenteel op een recordhoogte.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) zei zaterdagavond in Het Journaal dat oplossingen voor de lange termijn nodig zijn. Hij wil een fiscale hervorming, ‘waarbij we ervoor zorgen dat mensen op het einde van de maand netto meer overhouden’. Hij kondigde aan zijn voorstel binnenkort binnen de regering op tafel te zullen leggen. Dat er grote winsten worden gemaakt, terwijl mensen moeilijkheden hebben om hun factuur te betalen, noemde hij nog hallucinant.