Premier De Croo: ‘Eerst werklozen activeren alvorens te praten over mensen zonder papieren’

Alvorens mensen zonder papieren in te schakelen om in ons land knelpuntberoepen in te vullen, moet ingezet worden op de activering van werkzoekenden. Dat verklaarde eerste minister Alexander De Croo woensdag op de zender LN24.

Het voorstel om sans-papiers in te schakelen voor knelpuntberoepen, komt van de PS. Eerder deze zomer lanceerde Waals minister-president Elio Di Rupo het idee, woensdag sprong ook minister van Werk Pierre-Yves Dermagne op de kar. Di Rupo vroeg de premier in juli om de regels voor verblijfsvergunningen te versoepelen voor mensen die over competenties beschikken die op de Belgische arbeidsmarkt niet te vinden zijn, schreef L’Echo woensdag.

‘Eerlijk, als ik de werkloosheidsgraad in sommige delen van het land bekijk – de werkloosheid ligt hoger in het Waals gewest dan in andere gewesten – denk ik dat de prioriteit moet gaan naar het activeren van onze werklozen’, reageerde premier De Croo. ‘Laten we eerst hen activeren en daarna bekijken of we nog nood hebben aan andere arbeidskrachten.’

Di Rupo beklaagt zich erover dat van de personen met een tijdelijke verblijfsvergunning momenteel enkel studenten en onderzoekers een gecombineerde vergunning kunnen aanvragen, die recht geeft op zowel werk als verblijf.

De groenen steunen de vraag van Di Rupo. ‘Uitstekend initiatief van de Waalse regering’, zegt Gilles Vanden Burre, fractieleider van Ecolo-Groen, op X (het vroegere Twitter). ‘Geconfronteerd met de tekorten op de arbeidsmarkt kunnen we geen asielpolitiek meer aanvaarden die zo streng is en blind voor de economische uitdagingen. Het federale niveau moet reageren en we zullen de regering daar dan ook over bevragen.’

‘Recept uit het verleden’

Bij de Franstalige liberalen van de MR wordt minder enthousiast gereageerd. ‘Ze (links, red.) weigeren enerzijds de Waalse werklozen te doen werken, terwijl die met bijna 200.000 zijn, van wie de helft meer dan twee jaar zonder werk zit. Maar omdat die niet willen gaan werken, hoeven jullie je niet ongerust te maken: we regulariseren mensen uit het buitenland’, hekelde partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez eerder al. Hij kant zich niet tegen een economisch migratiebeleid, maar dat mag pas op de tweede plaats komen, na een daling van het aantal Waalse werkzoekenden, aldus Bouchez.

Ook staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) verwerpt het idee van Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) om mensen zonder papieren die aan de slag kunnen gaan in een knelpuntberoep, te regulariseren. Ze spreekt over een ‘recept uit het verleden’.

Het voorstel om mensen zonder papieren in te schakelen voor knelpuntberoepen, ‘komt neer op regularisatie op basis van werk’, zegt staatssecretaris De Moor. Dat is een recept uit het verleden, en dan nog een dat duidelijk niet gewerkt heeft, luidt het in een reactie aan Belga. ‘In het migratiebeleid moet je consequent zijn: wie kan blijven, moet kansen krijgen en geactiveerd worden op de arbeidsmarkt. Wie geen verblijfsrecht krijgt, moet terugkeren’, aldus De Moor. ‘Humanitaire regularisatie is er als uitzondering voor de kwetsbaren. Wie wil komen werken, kan dat, maar dan wel op een legale manier via arbeidsmigratie. Laten we de krachten bundelen om mensen die hier legaal verblijven aan het werk te krijgen.’