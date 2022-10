Politiebonden dreigen met staking in Haaltert na beschuldigingen van machtsmisbruik

In Haaltert is een gemeenschappelijk vakbondsfront in de maak na beschuldigingen van machtsmisbruik door burgemeester Veerle Baeyens (N-VA).

De burgemeester zou geprobeerd hebben een hoofdinspecteur te laten overplaatsen en middelen voorwaardelijk te maken na een reeks parkeerboetes aan sympathisanten die verkeerd geparkeerd stonden tijdens een N-VA-eetfestijn op 2 oktober.

Baeyens ontkent de beschuldigingen, maar zowel ACV als VSOA stellen zich vragen bij de gang van zaken en dreigen met een staking. Een aanzegging zou maandag ingediend worden nog voor de start van een politiecollege van de zone Haaltert/Denderleeuw, waarbij de zaak behandeld zal worden.

Donderdag stuurde de Haaltertse burgemeester nog een gemeenschappelijke communicatie met haar korpschef uit, waaruit moest blijken dat de plooien waren gladgestreken. Ze benadrukte ook haar ‘volste steun en respect’ voor het korps, maar het wantrouwen bij de agenten lijkt vrijdag niet weg te zijn. Zowel VSOA als ACV geven te kennen dat de kwestie onderzocht moet worden en dat een staking op komst is.