Knack-hoofdredacteur Bert Bultinck en Trends-Kanaal Z-hoofdredacteur Stijn Fockedey laten hun licht schijnen op de forse versterking van de Europese defensie en de bijkomende steun voor Oekraïne waarover deze week op de Europese top in Brussel beslist werd. Zij doen dat in een speciale editie van de podcast-rubriek ‘Tussen Wetstraat en Wall Street’: ‘Premier Bart De Wever liet zich deze week van zijn meest pedagogische kant zien.’



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Veel adempauzes waren er niet deze week, waar het ene onthutsende nieuwsverhaal het andere opvolgde. Het heilige Duitse begrotingsevenwicht is gesneuveld, dat was jarenlang ondenkbaar. Duitsland gaat bovendien massaal in de eigen economie investeren, en dan vooral in de eigen defensie-industrie.

De Franse president Emmanuel Macron liet woensdag verstaan dat de Franse kernwapens ook ten voordele van andere Europese landen kunnen worden ingezet. En donderdag was er de Europese top. Die was aangekondigd als de belangrijkste top in decennia. Maar was hij werkelijk zo ingrijpend?

Knack-hoofdredacteur Bert Bultinck en Trends-hoofdredacteur Stijn Fockedey analyseren de toevloed aan geopolitiek en economisch nieuws van deze week, kiezen uit het aanbod wat echt belangrijk is, en proberen te relativeren wat de afgelopen dagen misschien wat te sterk is aangezet. En: ze vertellen uw wie of wat ‘le Terrible’ is.