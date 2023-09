Petitie voor investeringen in kinderopvang 35.000 keer ondertekend in een week

Een petitie voor meer investeringen in de kinderopvang heeft op een week tijd 35.000 handtekeningen verzameld. “Een bewijs dat het draagvlak in Vlaanderen voor meer middelen in de kinderopvang enorm is”, zo zeggen de initiatiefnemers van het Consortium Kinderopvang, waaronder het Vlaams Welzijnsverbond, de Gezinsbond en verschillende vakbonden.

De petitie kwam er na groeiende onrust in de sector door signalen uit de Vlaamse regering dat er bij de budgetbesprekingen mogelijk geen ruimte zou zijn voor extra middelen voor de kinderopvang, zeggen de initiatiefnemers. “Hoeveel drama’s, studies en aanbevelingen zijn er nog nodig om onze kinderopvang te redden?”, vragen ze zich af. “Te weinig personeel, te hoge werkdruk, te weinig plaatsen en te veel kinderen per begeleider, alle experten zijn het erover eens dat we fors moeten investeren in de kinderopvang als we de sector boven water willen houden.”

Wie de petitie ondertekent, schaart zich achter eisen als minder kinderen per begeleider, een betere opleiding en betere loon- en arbeidsvoorwaarden voor het personeel, een financieel leefbare kinderopvang en een monitoring van de pedagogische kwaliteit.

“We zullen alle handtekeningen en de duidelijke vragen van de ondertekenaars overbrengen aan het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon. We hopen dat de Vlaamse regering dit duidelijke signaal oppikt, want onze kinderen – en de geweldige medewerkers die dag in dag uit voor hen zorgen – verdienen meer én beter”, luidt het nog.

De kinderopvang wordt een belangrijk onderdeel van de begrotingsgesprekken van de Vlaamse regering in de aanloop naar de Septemberverklaring van Jambon. Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) bijvoorbeeld pleitte er onlangs voor om 300 tot 350 miljoen euro vrij te maken, terwijl haar collega Bart Somers (Open VLD) een hogere jobbonus voorstelde, net als de inzet van logistieke medewerkers. N-VA stelde al voor om meer voorrang te geven aan werkende ouders.