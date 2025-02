Pensioenmalus heeft mogelijk impact op ruim 20.000 mensen per jaar

De invoering van de pensioenmalus vanaf 2026 zal mogelijk een impact hebben op 20.000 tot 22.000 personen per jaar. Dat heeft minister van Pensioenen Jan Jambon (N-VA) woensdag in de Kamer geantwoord op vragen van Kim De Witte (PVDA). Hij schat ook dat 8.000 tot 9.000 mensen per jaar vanaf 60 jaar met pensioen zullen kunnen gaan eens de nieuwe voorwaarden van kracht zijn.

De Witte, de pensioenspecialist van de communistische partij, heeft al enkele weken zijn pijlen gericht op de invoering van de pensioenmalus. Het regeerakkoord voorziet dat het pensioenbedrag vanaf 2026 wordt verminderd met een malus van 2 procent (tot 2030), 4 procent (tot 2040) en 5 procent (vanaf 2040) per jaar vervroegde uittrede voor de wettelijke leeftijd, indien de gepensioneerde aan de loopbaanvoorwaarde voor vervroegd pensioen voldoet, maar niet aan 35 loopbaanjaren van 156 dagen met effectieve arbeidsprestaties en 7.020 effectief gewerkte dagen.

Het Kamerlid wilde van minister Jambon weten hoeveel vroeggepensioneerden de impact van die pensioenmalus zullen voelen. Volgens de databank van de Federale Pensioendienst voldoet 31 procent van alle personen die in 2022 vervroegd met pensioen gingen, niet aan de nieuwe voorwaarden. Het gaat om 20.211 van de 64.306 personen. Het aantal personen dat mogelijk geïmpacteerd zou kunnen worden bij de invoering van deze maatregel vanaf 2026 wordt geraamd op 20.000 à 22.000 per jaar, aldus de minister.

Het regeerakkoord voorziet ook dat werknemers vanaf 2027 de mogelijkheid krijgen om vanaf 60 jaar met vervroegd pensioen te gaan, op voorwaarde dat ze een loopbaan van minstens 42 jaar hebben opgebouwd met minstens 234 effectief gewerkte dagen. Het aantal mensen dat de mogelijkheid zou hebben om op 60 jaar met pensioen te gaan, wordt op 8.000 tot 9.000 per jaar geraamd. Op basis van een steekproef bij vervroegde pensioenen die in 2022 ingingen, zou de maatregel voor 3 tot 4 op 10 betekenen dat ze hun pensioen met enkele maanden tot enkele jaren hadden moeten uitstellen.

Minister Jambon gaf nog aan dat een reeks pensioenhervormingen die nog dit jaar een budgettaire impact hebben, langs het parlement zullen passeren in de programmawet, samen met de begroting. Alle andere hervormingen zullen vanaf het najaar aan de Kamer worden voorgelegd om nog in 2025 groen licht te krijgen. Dat betekent niet dat ze per se onmiddellijk in werking treden, benadrukte Jambon.