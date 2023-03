Peiling: Vlaams Belang blijft de grootste, CD&V maakt deel van verliezen goed, Groen zakt verder

Vlaams Belang blijft met voorsprong de populairste partij in Vlaanderen. In vergelijking met een vorige peiling gaat de CD&V er opnieuw wat op vooruit en verliest Groen terrein.

Dat wijst een nieuwe peiling van Ipsos in opdracht van Het Laatste Nieuws, VTM NIEUWS, RTL en Le Soir vrijdag uit.

Volgens de peiling zou 25 procent van de Vlaamse kiezers op Vlaams Belang stemmen indien ze nu naar de stembus zouden moeten gaan. Dat is iets minder dan bij de peiling in december (25,5 procent), maar nog steeds ruim boven het verkiezingsresultaat van mei 2019, toen de extreemrechtse partij net geen 19 procent haalde. Vlaams Belang houdt ook een grote voorsprong op N-VA, dat afklokt op 21,6 procent (22 procent in december), bijna vier procentpunt onder het verkiezingsresultaat. Vooruit behoudt de derde stek met 15,5 procent en doet nog steeds veel beter dan in 2019 (10,8 procent), maar de sociaaldemocraten verliezen wel opnieuw wat terrein in vergelijking met de vorige peiling (16,1 procent). In vergelijking met december boekt vooral CD&V winst: de christendemocraten springen van 9,6 naar 11,8 procent. Die score is wel nog steeds lager dan bij de verkiezingen (14,2 procent). Open VLD blijft hangen op 9,2 procent (9,3 procent in december), PVDA haalt 8 procent (7,4 procent in december) en Groen sluit nu de rij met 7,4 procent. Bij de verkiezingen haalden de groenen nog 9,8 procent.

De Wever en Sophie Wilmès populairst

N-VA-voorzitter Bart De Wever herovert zijn status als populairste politicus van Vlaanderen op Vooruit-voorzitter Connor Rousseau. Zo’n 55 procent van de ondervraagden antwoordde instemmend op de vraag of hij een belangrijke rol moet spelen, 52 procent is die mening toegedaan over Rousseau. Premier Alexander De Croo (Open VLD) volgt op de derde plaats met 46 procent.

In Wallonië is de PS in goede doen met 25,5 procent (23,7 procent in december). De socialisten komen in de buurt van hun verkiezingsresultaat (26,1 procent). De MR boert dan weer achteruit, tot 18,5 procent (20,4 procent in december). De kloof tussen de twee grootste partijen in Wallonië was nooit groter sinds het begin van de legislatuur. PVDA haalt 17,6 procent in Wallonië en Ecolo strandt op 12,8 procent. Les Engagés gaan erop vooruit: van 9 procent tot 11,1 procent.

Sophie Wilmès (MR) blijft er populairst, gevolgd door Alexander De Croo en PS-voorzitter Paul Magnette.

In Brussel tenslotte liggen de kaarten anders. Daar is de MR de grootste partij met 19,8 procent, op de hielen gevolgd door de PVDA (19,4 procent). Het grootste verlies valt er te noteren voor de PS, dat slechts 16,8 procent van de kiesintenties in het hoofdstedelijk gewest in de wacht sleept, tegen 21,6 procent in december. Ecolo boekt winst en is er vierde met 15,7 procent.

De peiling is tussen 20 en 27 maart afgenomen bij 1000 Vlamingen, 1000 Walen en 600 Brusselaars. De maximale foutenmarge bedraagt 3,1 procent in Vlaanderen, 3,1 procent in Wallonië en 4 procent in Brussel.