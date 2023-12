Peiling: Open VLD is virtueel de kleinste partij

In een nieuwe peiling van RTL, VTM, HLN en Le Soir is Open VLD van premier Alexander De Croo virtueel de kleinste partij in Vlaanderen. In Brussel is de extreemlinkse PVDA afgetekend de grootste. Vooruit verliest aanhang.

Voor de peiling zijn een kleine duizend Vlamingen ondervraagd tussen 4 en 11 december. De cijfers houden dus rekening met de personeelsperikelen bij Open VLD en met het ontslag van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau. Hoewel alles binnen de maximale foutenmarge van 3,2 procent valt, is er voor die twee laatste partijen duidelijk een dalende tendens te merken. Vooruit haalde in dezelfde peiling in september 15,4 procent en moet het nu met 13,8 procent doen. Dat is wel nog altijd beter dan het verkiezingsresultaat van 2019 en de socialisten blijven daarmee ook virtueel de derde partij na Vlaams Belang, dat in vergelijking met september status quo blijft rond 25 procent, en N-VA, dat licht vooruitgaat van 20,2 naar 22 procent.

Bij Open VLD was de dalende trend in september al merkbaar, maar die zet zich nu verder. In 2019 waren de liberalen met 13,5 procent van de stemmen nog de vierde in Vlaanderen, nu bengelen ze met 7,5 procent virtueel onderaan het lijstje. De federale en Vlaamse coalitiepartner CD&V is met 11,7 procent duidelijk groter, maar dat geldt ook voor Groen (9,2 procent) en PVDA. De extreemlinkse partij wordt met 9,7 procent zelfs de op vier na grootste Vlaamse partij. In Brussel, waar de foutenmarge met 4 procent iets groter is, doet de PVDA het nog een stuk beter. Daar zijn de marxisten nu virtueel de grootste met net geen 20 procent van de stemmen.