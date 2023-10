Patrick Dewael (Open VLD) overweegt als onafhankelijke te gaan zetelen 

Kamerlid Patrick Dewael (Open VLD) overweegt om als onafhankelijke te gaan zetelen. Dat bevestigt hij maandagochtend. Dewael gaat niet naar het partijbestuur.

De voormalige minister is misnoegd over de gang van zaken in de nasleep van het ontslag van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. Dewael werd genoemd als mogelijke opvolger van de minister, net als Gwendolyn Rutten. De keuze van de partijtop viel uiteindelijk op Paul Van Tigchelt, adjunct-kabinetschef van Van Quickenborne.

Rutten kondigde zondag al aan te stoppen met de nationale politiek. Ook Dewael trekt nu conclusies. ‘Ik overweeg de laatste maanden van mijn mandaat te zetelen als onafhankelijk liberaal Kamerlid’, liet hij weten aan de Kamerfractie. De voormalige vicepremier wacht nu verder intern overleg af. Hij gaat niet naar het partijbestuur van maandagvoormiddag.