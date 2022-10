‘Parket wil Sihame El Kaouakibi vervolgen voor 269.000 euro subsidiefraude’

Het Antwerpse parket wil Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi vervolgen voor 269.000 euro aan subsidiefraude in het kader van het onderzoek naar de Antwerpse vzw Let’s Go Urban.

Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Het parket geeft geen commentaar.

Maandag overlegt de commissie voor de Vervolgingen van het Vlaams Parlement over de vraag van het Antwerpse parket-generaal om de onschendbaarheid van de voormalige Open VLD-politica op te heffen. Die vraag kwam er omdat het Antwerpse parket klaar is met zijn vordering in het dossier rond vermeende subsidiefraude bij het door El Kaouakibi opgerichte dansproject Let’s Go Urban en verwante vzw’s. Volgens Het Laatste Nieuws focust het parket zich uiteindelijk enkel op de Antwerpse subsidies voor Let’s Go Urban. Daarbij zou sprake zijn geweest van subsidiefraude en valsheid in geschrifte. Voor vermeende fraude met Vlaamse en federale subsidies zou onvoldoende bewijs zijn gevonden.

Het parket wil die informatie vrijdagavond bevestigen noch ontkennen.