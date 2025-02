Overzicht: wie zijn de 14 ministers in de regering-De Wever?

Wie zijn de nieuwe ministers in de federale regering? Enkele namen werden al officieel bekend gemaakt, op de andere is het nog wachten. Een overzicht van wat we al weten.

De nieuwe federale regering legt maandag de eed af bij koning Filip. Toekomstig premier Bart De Wever en zijn collega’s van N-VA, MR, Les Engagés, Vooruit en CD&V worden vanaf 08.30 uur op het Paleis verwacht om er vanaf 9 uur de eed af te leggen. Nadien volgt de traditionele groepsfoto met de nieuwe regering. Het gaat in totaal om vijftien leden: premier De Wever en veertien ministers. Wie mogen we op het bordes verwachten?

Bart De Wever (N-VA): Eerste Minister

© BELGA

Jan Jambon (N-VA): vicepremier en minister van Financiën, Pensioenen, Nationale Loterij en de Culturele Instellingen

© Belga

Theo Francken (N-VA): minister van Defensie en Buitenlandse Handel

© Belga

Anneleen Van Bossuyt (N-VA): minister van Asiel en Migratie, Maatschappelijk Integratie en Grootstedelijk Beleid

© Belga

Frank Vandenbroucke (Vooruit): vicepremier en minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken

© BELGA

Vincent Van Peteghem (CD&V): vicepremier en minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging.

© Belga

Annelies Verlinden (CD&V): minister van Justitie

© Belga

De andere ministers worden in de loop van de avond bekend gemaakt.