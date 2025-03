Oud-premier Leterme werkte als consultant voor omstreden telecombedrijf Huawei

Voormalig premier Yves Leterme (CD&V) werkte enkele jaren geleden als consultant voor het Chinese telecombedrijf Huawei. Dat bevestigt Leterme aan de VRT, die hierover zaterdag bericht op zijn website.

Het consultancywerk van Leterme zou dateren van 2019, en gebeurde via een groot adviesbureau. Volgens Leterme zou hij het bedrijf “advies hebben gegeven over hoe de overheid in België functioneert”. Hij zegt nooit de opdracht te hebben gekregen om politici te benaderen voor Huawei.

Maar het Chinese telecombedrijf was toen wel al omstreden, onder meer de Amerikaanse regering had het op een zwarte lijst gezet voor zijn banden met de Chinese overheid.

Recent kwam Huawei nog in opspraak omdat lobbyisten van het bedrijf mogelijk Europarlementsleden omkochten. Het federaal parket is een onderzoek gestart, maar volgens de VRT zijn er geen aanwijzingen dat het werk van Leterme deel uitmaakt van dat onderzoek.

Enkele jaren geleden was Leterme co-voorzitter bij een Chinees investeringsfonds, ToJoy. Dat leverde hem kritiek op, onder meer vanuit het Europees parlement.