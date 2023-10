Opnieuw heft Vlaams Parlement onschendbaarheid El Kaouakibi op, die afwezig is ‘om veiligheidsredenen’

Het Vlaams Parlement heeft woensdag unaniem beslist de parlementaire onschendbaarheid van onafhankelijk parlementslid Sihame El Kaouakibi opnieuw op te heffen. Het parlement gaat daarmee in op de vraag van het Antwerpse parket. El Kaouakibi zelf was niet aanwezig in het parlement. Zelf zegt ze dat ze zich ‘om veiligheidsredenen’ moest verontschuldigen.

Onlangs raakte bekend dat het parket-generaal van Antwerpen opnieuw de opheffing heeft gevraagd van de parlementaire onschendbaarheid van El Kaouakibi, die in 2021 in opspraak kwam met een subsidieschandaal rond haar jongerenproject Let’s Go Urban. Er zouden negen nieuwe vervalste facturen zijn opgedoken, waardoor de eindvordering van het parket is gewijzigd.

De onschendbaarheid van El Kaouakibi was al een eerste keer opgeheven in oktober vorig jaar om haar te kunnen vervolgen, maar de raadkamer had de zaak uitgesteld na vragen om bijkomend onderzoek.

Uit dat onderzoek was gebleken dat er nieuwe vervalste facturen aan het licht zijn gekomen. Daardoor is de eindvordering gewijzigd en daarom moet het parlement zich opnieuw buigen over de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van El Kaouakibi.

Na een positief advies van de commissie voor Vervolgingen heeft nu ook de plenaire daarvoor unaniem het licht op groen gezet. Zelf was El Kaouakibi woensdagavond niet aanwezig in de plenaire. Ze zei ze zich ‘om veiligheidsredenen’ moest laten verontschuldigen. El Kaouakibi liet eerder al wel verstaan dat ze zich niet zou verzetten tegen de opheffing.

Donderdag moet El Kaouakibi voor de Antwerpse raadkamer verschijnen.