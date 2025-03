Open VLD kijkt óók naar de media voor haar wederopstanding

De Open VLD haalt haar slechtste resultaat ooit in de laatste peilingen. De partijtop ziet geen reden om de vernieuwingsoperatie, waaronder een nieuwe naam, te versnellen. De Vlaamse liberalen kijken tegelijkertijd ook naar de media. ‘Het hoeft niet altijd Karel De Gucht te zijn op televisie.’

Mochten het vandaag verkiezingen zijn, dan zou de Open VLD nog 6 procent halen, zo blijkt uit de jongste peiling van Het Laatste Nieuws, VTM NIEUWS, RTL en Le Soir. De Vlaamse liberalen scoren slechter dan de 8,7 procent bij de verkiezingen van 9 juni, al blijft het verschil binnen de foutenmarge van 3,1 procent.

In tegenstelling tot het Vlaams Belang, dat significant beter scoort dan bij de verkiezingen, kan de Open VLD vooralsnog niet profiteren van haar oppositiekuur. De partij had geen grote ommekeer verwacht. Maar het slechtste resultaat ooit? Dat kwam hard aan op het partijhoofdkwartier.

De voorlopige analyse binnen de partij is dat het Vlaams Belang volop oppositie kan voeren, terwijl de Open VLD nog de ‘last’ van de Vivaldi-regering met zich meedraagt. En dat terwijl de Vlaamse Arizona-partijen N-VA, Vooruit en CD&V hun wittebroodsweken beleven, wat veelal gelijkstaat met een staat van genade.

De partijtop is echter niet van plan om de grote vernieuwingsoperatie te versnellen. Voorzitter Eva De Bleeker wil de partij fundamenteel hertekenen. De Vlaamse liberalen willen terug naar de basis, met klassieke liberale thema’s als lagere belastingen en minder Vadertje Staat. Ook de lokale bastions – in heel wat Vlaamse gemeenten staat blauw nog sterk – moeten inspraak krijgen.

Naamsverandering

De slechte peiling beïnvloedt de agenda dus niet. De top kijkt nog steeds naar september, wanneer een groot hernieuwingscongres plaatsvindt, met als kers op de taart een nieuwe partijnaam. Namen als ‘De Liberale Partij’ of ‘De Liberalen’ doen de ronde. En hoewel MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez af en toe met het idee speelt, wil de partijtop geen ‘Vlaamse MR’ worden.

Binnen de partij vallen her en der klachten te horen dat ook externe factoren niet meevallen. Zo wijst men op het feit dat de media, vooral de audiovisuele, vooral geïnteresseerd zijn in het uitnodigen van kopstukken als Gwendolyn Rutten of Vincent Van Quickenborne. Jongere, onbekendere parlementsleden kunnen moeilijker hun neus aan het venster steken.

Het is niet abnormaal dat media in de eerste plaats kijken naar gevestigde namen die zich politiek al hebben bewezen. Maar wat wringt bij de Open VLD, is dat diezelfde media achteraf zeggen dat ‘de oude krokodillen’ de vernieuwingsoperatie van de partij in de weg staan, klinkt het bij een insider. ‘Natuurlijk hebben onze kopstukken interessante dingen te vertellen’, zegt een ander kopstuk, ‘maar het hoeft niet altijd Karel De Gucht te zijn op televisie.’

In elk geval is de partij er zich van bewust dat het nog even zal duren vooraleer de peilingen de goede richting kunnen uitgaan. De oppositiepartij ziet evenwel kansen. In haar laatste nieuwsbrief ging het onder meer over de meerwaardebelasting. ‘Keer op keer gaat de N-VA door de knieën voor de socialisten. Het resultaat is dat de middenklasse betaalt en dat de brave spaarder opdraait voor de taks die wij met Open VLD 25 jaar hebben tegengehouden.’