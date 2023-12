Open VLD-voorzitter Tom Ongena: ‘We moeten nieuwe kerncentrales bouwen’

“We hebben nieuwe kerncentrales nodig om aan de stijgende vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen”, zegt Open VLD-voorzitter Tom Ongena vrijdag in een interview met de krant De Tijd. Het voorstel wordt een van de speerpunten van de liberale verkiezingscampagne.

Na de voorzet van premier Alexander De Croo (Open VLD) om de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 geen tien, maar twintig jaar langer open te houden, gaat voorzitter Tom Ongena nog een stap verder. Volgens hem moet de volgende regering beginnen met de voorbereiding van de bouw van nieuwe kerncentrales. “De energiecrisis heeft aangetoond dat we enorm afhankelijk zijn van gas”, zegt Ongena. “Daarom moeten we doorpakken met kernenergie. Nadat Vivaldi – met de groenen erbij – beslist heeft de levensduur van Doel 4 en Tihange 3 met tien jaar te verlengen, moet de volgende regering de levensduurverlenging naar twintig jaar optrekken. Zo kopen we tijd voor de bouw van nieuwe centrales. We hebben het dan over de nieuwe generatie kleine en moduleerbare centrales, de SMR’s.”

Daarnaast moet volgens de Open VLD-voorzitter de wet op de kernuitstap op de schop, “want die vormt een obstakel voor de bouw van kerncentrales, die nodig zijn om ons land in de toekomst van propere en betaalbare energie te verzekeren”.