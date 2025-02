Open VLD-voorzitter Eva De Bleeker: ‘Oppositie voeren tegen De Wever zal niet moeilijk zijn’

In een interview met De Zondag zegt Open VLD-voorzitter Eva De Bleeker dat een grondige afbouw van de staat absoluut noodzakelijk is. ‘Een slanke staat is zeker één van onze kernpunten, maar een Vlaamse Elon Musk hoef ik hier niet’.

De Zondag wilde weten wat voor de De Bleeker de trigger was om deze sprong te wagen.

Er waren twee dingen, zegt ze. ‘Ten eerste mijn sterke band met de basis, het fundament van onze partij. En ten tweede ook mijn profiel. De partij heeft iemand nodig die beginselvast en authentiek is, maar ook de nodige maturiteit heeft. Ik heb lang getwijfeld, hoor. Want ik besef dat ik voor een zware opdracht sta. Maandag 8 juli was de deadline. Zaterdagavond 6 juli gaven mijn man en ik een groot feest omdat we samen honderd jaar waren. Die avond heb ik het hem gezegd.’

Was het ook een middelvinger naar De Croo en de partijtop?

‘Neen, zo zit ik niet in elkaar. Ik wou voorzitter worden omdat ik de partij op de rails kan krijgen, en voor niets anders. Dat neemt niet weg dat we een streep moeten trekken onder het verleden, dat het écht anders moet.’

Heeft ze ooit onder vier ogen gesproken met formateur Bart De Wever (N-VA) over regeringsdeelname?

‘Eén keer, begin november. Dat was een correct en vriendelijk gesprek. Het leek erop dat het niet zou lukken met Vooruit. De Wever wou daarom weten of wij bereid waren te praten op basis van zijn supernota. Ik heb ja gezegd. Maar al snel bleek dat andere partijen daar niet mee akkoord waren (onder meer CD&V, red.). Daarmee was voor mij de kous af. Wij waren sowieso geen vragende partij.’

Wat is haar eerste indruk van de Vlaamse regering?

‘Dat het daar moeilijk loopt, en dat is het gevolg van een vaag regeerakkoord. Wat is Vooruit allemaal aan het uitsteken? Eerst frigocheques, dan een vermogenskadaster. En wat doen coalitiepartners N-VA en CD&V? Verbaasd opkijken. De afschaffing van de jobbonus vinden wij een heel slechte zaak. Dankzij deze bonus verdienen de laagste inkomens tot 700 euro meer per jaar. Het gevolg zal zijn dat het verschil tussen werken en niet-werken kleiner wordt, want de federale lastenverlaging, als die er al komt, zou maar ingaan in 2029.’

Wordt het niet moeilijk om oppositie te voeren tegen een regering die een groot deel van haar programma uitvoert?

‘Neen. We zien goede dingen op vlak van arbeidsmarkt en pensioenen – de beperking van de werkloosheid in de tijd bijvoorbeeld. Al zijn er ook op deze domeinen al veel zaken afgezwakt op vraag van Vooruit. Het is wachten op de concrete teksten om te kunnen zeggen of we dit gaan steunen. (benadrukt) Maar we zien ook veel slechte dingen. Er gaat bijna 40 miljard naar gezondheidszorg, maar er komen geen hervormingen. Dat is een pak meer dan in andere landen, terwijl de kwaliteit niet hoger ligt. Er is totale chaos over de fiscaliteit en de nieuwe belastingen. Dus neen, het wordt niet moeilijk om oppositie te voeren.’

Deze week zat in het nieuws dat Vlaanderen vorig jaar, toen haar partij nog mee aan het roer zat, maar liefst 18 miljard aan subsidies uitgaf. Vindt De Bleeker het tijd voor een Vlaamse Elon Musk zoals sommige van haar partijgenoten opperen?



‘Dat is inderdaad enorm veel geld en eigenlijk onaanvaardbaar. Dus já, een grondige afbouw van de staat is absoluut noodzakelijk. Dat is een voorbeeld van iets waar wij de voorbije jaren te weinig op aangedrongen hebben. In de toekomst wordt een slanke staat zeker één van onze kernpunten. Ik zou wel het idee en de persoon willen scheiden. Ik hoef hier geen Elon Musk, want ik voel niets voor zijn gedweep met extreemrechts en zijn vrouwonvriendelijke uitspraken. Ook de botte manier waarop hij te werk gaat, is niet mijn manier.’

