Open VLD-voorzitster De Bleeker krijgt voortaan advies van ‘G10’

Open VLD-voorzitster Eva De Bleeker gaat zich omringen met een G10, een groep van tien partijtoppers, onder wie oud-premier Alexander De Croo. Dat bericht Het Laatste Nieuws vrijdag. De vorming komt er nu de druk toeneemt op de voorzitster, schrijft de krant, al is zo’n overlegorgaan niet nieuw.

Volgens Het Laatste Nieuws verstuurde De Bleeker dinsdagavond een vergaderverzoek voor een wekelijkse samenkomst naar een ‘G10’ van partijtoppers. Onder hen zijn oud-premier Alexander De Croo, oud-voorzitters Bart Somers en Egbert Lachaert, ex-staatssecretaris Alexia Bertrand, Senaatsvoorzitter Stephanie D’Hose en nieuwere gezichten als Frédéric De Gucht, Jasper Pillen, Steven Coenegrachts, Kjell Vander Elst en Marianne Verhaert.

De krant citeert verschillende bronnen, die stellen dat de oprichting niet los te zien valt van de oplopende druk op de partijvoorzitster. Zo scoorde de partij met 6 procent vorige week het slechtste peilingresultaat ooit.

Zelf zegt De Bleeker in de krant dat er geen verband is. “Toen we in regeringen zaten, was een G8 of G9 met ministers en staatssecretarissen de traditie. Nu we geen ministers meer hebben, moest die groep opnieuw worden opgericht. De bedoeling is om in kleinere kring zaken af te toetsen. Met die oprichting was ik al langer bezig, maar ik moet de hele organisatie herwerken, met minder middelen.”

Binnen de partij valt te horen dat de samenstelling van het interne overlegorgaan “organisch” is en kan wijzigen in functie van thema’s en de actualiteit. Dat de groep de voorbije maanden niet samenkwam, had vooral te maken met de focus die lag bij de regeringsvorming en de beleidsverklaring.

Ook Kamerlid Kjell Vander Elst benadrukte vrijdag in De Ochtend dat zo’n G10 “niet nieuw” is en “in alle constellaties heeft plaatsgevonden”. Hij noemde de jongste peiling “dramatisch”, zei dat hij die “nooit meer wil zien”, maar sprak tegelijk zijn vertrouwen uit in de voorzitster. “De Arizona-regering is net van start gegaan”, zegt Vander Elst. “Het is niet makkelijk om onze smoel opnieuw te laten zien op dit moment. De voorzitster is zes maanden verkozen, ik zit ook zes maanden in parlement. We komen uit 25 jaar besturen. Dat is 25 jaar compromissen sluiten, 25 jaar water bij de wijn doen. We moeten daarin eerlijk zijn: op het einde was die wijn niet meer te zuipen. Ik had niet verwacht dat we na zes maanden weer op de kaart zouden staan. Dat blijkt ook uit de peiling. Dat zal een werk van lange adem zijn.”

“We moeten aan het zelfde zeel trekken allemaal”, benadrukte Vander Elst. “Eva De Bleeker is verkozen met een overtuigende score. We moeten ons erachter zetten en samen hebben we de verantwoordelijkheid om de partij in de juiste richting te trekken.”

Voor een Vlaamse MR voelt Vander Elst weinig, al heeft hij wel “bewondering voor de communicatiestijl” van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. “Hij heeft er duidelijk voor gezorgd dat de mensen weten waarvoor zijn partij staat, wat de partijstandpunten zijn. Ook dat moeten we wat doen. We kunnen van Bouchez een aantal zaken leren, maar de situatie in Wallonië is niet dezelfde als in Vlaanderen.”