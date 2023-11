‘Open VLD is al een kwarteeuw verantwoordelijk voor het Brusselse financiële wanbeheer’

Brussel gaat gebukt onder financieel wanbeheer en daar zijn de Vlaamse liberalen verantwoordelijk voor.

De Brusselse regering heeft een gat in haar hand. Tussen 2018 en 2022 steeg de schuld er met 166 procent en dat ‘vloeit hoofdzakelijk voort uit de opeenvolgende begrotingstekorten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest’, aldus het Rekenhof. ‘De verslechtering van die tekorten is het gevolg van het feit dat de uitgaven structureel sterker stijgen dan de ontvangsten.’ Terwijl de uitgaven jaarlijks met gemiddeld 6,2 procent stegen, groeiden de ontvangsten maar gemiddeld met 2,5 procent.

Nog erger is dat de rekeningen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest al jaren een puinhoop zijn. Voor het derde jaar op rij formuleerde het Rekenhof geen oordeel over die rekeningen ‘door onzekerheden over de fiscale ontvangsten en vorderingen’. Het Rekenhof somt in zijn recentste ‘28e boek’ 195 bladzijden lang de slordigheden en blunders op. Ook de rekeningen van heel wat Brusselse openbare instellingen rammelen, zoals de brandweer of het parkeeragentschap parking.brussels. De rekening van New Samusocial, een vzw die noodhulp verstrekt, werd ook dit jaar niet aan het Rekenhof gepresenteerd. Het financiële wanbeheer is in Brussel wijdverbreid en het zit diep.

Dat Brussels gebroddel raakt niet alleen de Brusselaars, aangezien het Brussels Gewest leeft van federale dotaties en de Brusselse cijfers deel uitmaken van de Belgische cijfers die Europa beoordeelt.

De verantwoordelijke Brusselse minister van Financiën en Begroting, Sven Gatz (Open VLD), liet op X, het voormalige Twitter, weten dat het Rekenhof ‘gelijk heeft’, maar kon het niet nalaten er vilein aan toe te voegen ‘zonder ooit een begroting op te stellen’. In dertien berichten schuift Gatz vervolgens alle verantwoordelijkheid voor de boekhoudkundige en financiële puinhoop van zich af. De grote schuldige is de software. De minister eindigt met ‘de perfectie kan ik u vandaag niet beloven. Morgen misschien wel. (…) Maar begrotingsbeleid plus rekeningen is een zaak van jaren eerder dan van dagen.’

Wij werken dus onverdroten verder, mét vooruitgang. De perfectie kan ik u vandaag niet beloven. Morgen misschien wel.

Het Rekenhof houdt ons scherp (dat is haar rol) & wij onszelf eveneens.

Maar begrotingsbeleid + rekeningen is een zaak van jaren eerder dan van dagen.

13/ the end — Sven Gatz (@svengatz) November 1, 2023

Al bijna 25 jaar leveren de Vlaamse liberalen onafgebroken de Brusselse minister voor Financiën en Begroting, van Annemie Neyts in 1999 over Guy Vanhengel, Jean-Luc Vanraes en opnieuw Vanhengel tot Sven Gatz, die op 18 juli 2019 de eed aflegde. Het correct opstellen van rekeningen mag een zaak van jaren zijn, Gatz is al meer dan vier jaar als minister verantwoordelijk voor de exploderende schulden én voor het feit dat de Brusselse rekeningen niet kloppen. Zijn partij de Open VLD is al een kwarteeuw verantwoordelijk voor het Brusselse financiële wanbeheer.

Ewald Pironet is senior writer van Knack.